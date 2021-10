Apple considéré comme un service de jeu en nuage aux côtés d’Apple Arcade, selon un rapport

Apple avait apparemment envisagé de lancer un service de jeux en nuage aux côtés de sa propre plate-forme de jeux, Apple Arcade. Il semble qu’Apple ait abandonné ces plans.

Dans la section Q&R d’après-match de la newsletter Power On de Mark Gurman pour Bloomberg (l’histoire est derrière un paywall), l’un de ses lecteurs a demandé si Apple avait des plans pour un service de cloud gaming. On lui a dit : « La société a par le passé discuté en interne des perspectives de lancement d’un tel service.

Gurman a déclaré qu’Apple avait une position unique dans l’espace des jeux en s’appuyant sur des titres pouvant fonctionner sur des appareils natifs plutôt que sur la diffusion en continu depuis le cloud. Les jeux basés sur le cloud offrent une plus large sélection de jeux et créent une expérience de style Netflix « buffet ouvert », plutôt que la sélection plus soigneusement organisée d’Apple Arcade.

C’est ainsi qu’Apple se démarque des autres acteurs tels que GeForce de Nvidia et Google Stadia. Cependant, Apple n’autorise pas ses concurrents à rejoindre Apple Arcade via l’App Store. « La société dit que ce n’est pas parce qu’ils sont concurrents, mais simplement parce qu’elle n’autorise pas les services de jeux en nuage à volonté sur ses appareils », a expliqué Gurman.

À l’heure actuelle, Apple Arcade propose des titres notables tels que Mistwalker’s Fantasian et Platinum Games’ World of Demons. Récemment, Castlevania: Grimoire of Souls est revenu sur les appareils mobiles en exclusivité Apple Arcade après avoir été radié des autres vitrines pendant un an.