Apple conteste l’exigence russe de laisser les développeurs informer les clients sur les options de paiement en dehors de l’App Store

Apple est engagé dans une lutte mondiale pour protéger son modèle commercial App Store, et le dernier développement nous amène en Russie. Apple engage une action en justice après s’être opposé à une décision du service fédéral antimonopole du pays qui permettrait aux développeurs de promouvoir des méthodes de paiement alternatives aux achats intégrés d’Apple.

Apple prend une réduction de 15 à 30 % des revenus générés via l’App Store, et les applications sur iPhone et iPad ne sont distribuées que via l’App Store.

Cela inclut les paiements mensuels aux services d’abonnement comme Netflix et Spotify. Les développeurs d’applications augmentent régulièrement les tarifs qui utilisent les achats intégrés pour concurrencer les paiements directs sur le Web où la commission de 15 à 30 % d’Apple n’est pas appliquée.

RT rend compte de la dernière initiative d’Apple pour préserver sa politique de l’App Store :

Apple demande un contrôle judiciaire d’un avertissement, qui oblige le fabricant d’iPhone à autoriser les développeurs d’applications à informer les clients des options de paiement alternatives lors de l’utilisation de sa plate-forme App Store. L’avertissement, délivré par l’organisme gouvernemental en août, a donné à Apple une date limite du 30 septembre pour résoudre le problème. À l’époque, le régulateur avait averti que la multinationale basée à Cupertino risquait une amende qui serait calculée en fonction de ses revenus en Russie.

Apple a refusé de respecter la date limite pour changer sa politique à la fin du mois de septembre, et le Service fédéral antimonopole de Russie a engagé des poursuites judiciaires contre Apple. Maintenant, Apple conteste la demande en poursuivant le FAS devant les tribunaux.

Pendant ce temps, aux États-Unis, Apple est confronté à une situation similaire dans laquelle le tribunal demande à Apple de prendre en charge les méthodes de paiement tierces dans les applications de l’App Store. Dans l’état actuel des choses, Apple a l’intention de percevoir une commission sur ces modes de paiement tiers.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :