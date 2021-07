Apple continue de dominer l’industrie des tablettes alors que les ventes d’iPad explosent, selon un rapport

in

Un nouveau rapport d’IDC sur la croissance des Chromebooks et des tablettes au deuxième trimestre 2021 a montré qu’Apple continue d’être le leader du segment des tablettes et livre plus d’iPad que la concurrence, même combinés.

Selon le rapport, Apple a livré 12,9 millions d’iPad au deuxième trimestre avec une part de marché de 31,9%, tandis que Samsung occupe la deuxième place avec 8 millions de tablettes livrées et 19,6% de part de marché, et Amazon est à la quatrième place avec 4,3 millions de tablettes livrées et 10,7% de part de marché.

Pour Apple, il s’agissait d’une croissance de 3,5% en glissement annuel, car elle a expédié environ 12,5 millions d’iPad au deuxième trimestre de 2020. Même si la société a expédié plus d’iPad que la dernière fois, sa part de marché était plus petite, car Samsung, Lenovo et Amazon ont vu leur part de marché. croissance.

IDC dit que bien que le marché des tablettes ait eu des résultats positifs au cours du trimestre, la catégorie connaît un ralentissement par rapport au boom des trimestres précédents.

« Les opportunités sur le marché de l’éducation sont encore nombreuses (..). L’apprentissage en ligne a gagné du terrain et a fait avancer la révolution numérique dans l’espace d’apprentissage », a déclaré Anuroopa Nataraj, analyste de recherche senior chez IDC Mobility and Consumer Device Trackers.

Pour le troisième trimestre 2021, Apple a récemment publié des records globaux alors que la gamme iPad a augmenté de 12% en glissement annuel avec un chiffre d’affaires de 7,37 milliards de dollars.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré ce qui suit à propos des performances d’Apple au troisième trimestre 2021 :

« Ce trimestre, nos équipes se sont appuyées sur une période d’innovation inégalée en partageant de nouveaux produits puissants avec nos utilisateurs, à un moment où l’utilisation de la technologie pour connecter les gens partout n’a jamais été aussi importante », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Nous continuons à faire avancer notre travail pour insuffler à tout ce que nous fabriquons les valeurs qui nous définissent – en inspirant une nouvelle génération de développeurs à apprendre à coder, en nous rapprochant de notre objectif environnemental 2030 et en nous engageant dans le travail urgent de construire un avenir plus équitable.

Bien qu’Apple ne signale plus de ventes unitaires pour aucun de ses produits, le rafraîchissement des modèles de base iPad 8 et iPad Air 4 d’ici la fin de 2020, combiné aux M1 iPad Pros, semblait être bien accueilli.

