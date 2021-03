Avec iOS 14.5, Apple continue d’introduire des modifications intéressantes dans l’interface de l’application Podcasts. Avec la sortie d’iOS 14.5 bêta 4 aujourd’hui, Apple a apporté d’autres modifications à l’application Podcasts, notamment une nouvelle interface «Bienvenue» qui promeut le «bouton Smart Play».

Lorsque vous téléchargez iOS 14.5 beta 4, vous remarquerez une nouvelle page d’accueil avec « Nouvelles pages de spectacles », « Suivre les émissions » et « Enregistrer les épisodes ». Ici, Apple continue d’affiner le langage entourant l’abonnement et le suivi des podcasts.

Après avoir changé le bouton «s’abonner» en un nouveau bouton «suivre» dans l’application Podcasts, Apple a maintenant cessé de dire que tout le contenu disponible est gratuit.

iOS 14.5 bêta 4:

Commencez facilement à écouter avec le nouveau design et le bouton de lecture intelligent.

Précédemment:

« Découvrez des histoires audio gratuites qui divertissent, informent et inspirent. »

Selon une étude de Recherche Edison, environ 47% des utilisateurs associent «s’abonner» au contenu payant.

Tom Webster d’Edison Research affirme que 47% des personnes qui n’écoutent pas actuellement de podcasts pensent que « s’abonner » à un podcast coûtera de l’argent, le décrivant comme une pierre dans la chaussure de la croissance du podcasting. Il dit à Podnews: «Aujourd’hui, Apple, Spotify et YouTube sont les trois services les plus utilisés pour lire des podcasts, et maintenant le mot S’abonner signifie ‘télécharger automatiquement gratuitement’ dans exactement aucun d’entre eux.