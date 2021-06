Apple continue d’être le leader du marché des ventes de tablettes, c’est l’iPad le plus populaire

Apple iPad Pro

Apple a tiré le meilleur parti du marché des tablettes, qui ne cesse de croître, malgré une pandémie mondiale qui fait rage en lançant quatre nouveaux modèles d’iPad depuis mars. Il s’agit notamment de deux iPad Pro et d’un iPad à budget « normal » et d’un modèle d’iPad Air.

Il s’avère que l’iPad d’entrée de gamme de 10,2 pouces (8e génération) est actuellement l’iPad le plus populaire au monde, selon les données publiées par Counterpoint Research. Selon l’analyste principale Liz Lee, le modèle d’iPad de base a représenté 56% des ventes d’iPad d’Apple au premier trimestre 2021.

Viennent ensuite les modèles d’iPad des séries iPad Air et iPad pro avec une part de 19 et 18%, mais nettement moins que le modèle le plus populaire. Lee a ajouté que le penchant des clients pour la portabilité et le prix a fait de l’iPad 8 le modèle le plus vendu.

L’iPad Air 4 lancé en octobre 2020 est également devenu un succès avec des spécifications et une rentabilité élevées et est devenu le quatrième titulaire.

Dans l’ensemble, pour Apple, le marché de l’iPad a augmenté de 19% d’une année sur l’autre en 2020, car l’essor du travail à distance, de l’éducation en ligne et des protocoles prolongés de séjour à domicile a augmenté la demande de gadgets à grand écran. En 2020, Apple a vendu 33 % plus d’iPad dans le monde qu’en 2019 et a augmenté sa part à 37 % au premier trimestre 2021. Alors qu’Apple continue d’être le leader du marché, Samsung arrive en deuxième position avec 20 % de part, suivi de Lenovo avec 9 %. part de marché. Amazon (9 %) et Huawei (5 %) occupent les quatrième et cinquième places. Les autres marques occupent les 20 pour cent de parts de marché restantes, selon le rapport Counterpoint.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.