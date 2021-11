Apple continuera d’accepter les soumissions de l’App Store tout au long de la période des fêtes

Apple a annoncé aujourd’hui que les développeurs pourront soumettre des soumissions d’applications nouvelles et mises à jour via App Store Connect tout au long de la prochaine saison des fêtes.



Apple note que le processus d’examen de l’application peut prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre :

Cette année, nous sommes ravis de continuer à accepter des soumissions dans App Store Connect tout au long des prochaines vacances. Assurez-vous que vos applications sont à jour et prêtes pour la saison la plus chargée sur l’App Store. En raison du volume élevé prévu, prévoyez d’envoyer les soumissions urgentes plus tôt. Veuillez noter que les examens peuvent prendre plus de temps du 24 au 28 novembre et du 23 au 27 décembre.

Cela marque un changement par rapport aux années précédentes où App Store Connect n’acceptait pas les soumissions pendant la période des fêtes.

