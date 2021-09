Apple contre Epic juge qu’Apple doit autoriser d’autres méthodes d’achat via l’application

Le tribunal a porté un coup dur à Apple dans sa bataille en cours contre Epic Games cette semaine. Vendredi, la juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers a émis une injonction permanente contre Apple, interdisant à la société de forcer les développeurs à utiliser son système de paiement intégré. À l’avenir, les développeurs seront autorisés à diriger les utilisateurs vers des plateformes de paiement tierces et à contacter les utilisateurs en dehors de l’application avec les informations obtenues lors de l’enregistrement du compte. La commande prend effet le 9 décembre.

Meilleure offre du jour Cette friteuse à air intelligente est incroyable et elle fonctionne même avec Alexa – obtenez-la au prix le plus bas d’Amazon ! Prix ​​catalogue :129,00 $ Prix :89,00 $ Vous économisez :40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple contre Epic Games fait à nouveau la une des journaux

C’est une victoire pour les développeurs d’applications, mais Epic n’est pas exactement clair. Le juge a affirmé qu’Epic Games avait rompu son contrat avec Apple en créant un système de paiement alternatif à Fortnite. Epic Games sera obligé de payer à Apple 30% des revenus collectés auprès des joueurs Fortnite sur iOS via son système de paiement direct Epic. Entre août et septembre 2020, Epic a gagné plus de 12 millions de dollars sur iOS via son portail de paiement. Par conséquent, Epic paiera à Apple au moins 3,6 millions de dollars.

De plus, le tribunal n’exigera pas qu’Apple autorise le retour de Fortnite sur l’App Store.

Dans sa conclusion, la juge Gonzalez Rogers a déclaré qu’Epic Games avait “dépassé” son action en justice. Par conséquent, “le dossier du procès n’était pas aussi complet en ce qui concerne la conduite antitrust sur le marché pertinent qu’il aurait pu l’être”. Le juge dit que si Apple n’est pas un monopole, sa conduite est anticoncurrentielle.

Apple répond à l’injonction permanente

Apple a partagé la déclaration suivante en réponse à l’ordonnance du tribunal de vendredi. Bien qu’il ait été accusé de se livrer à un comportement anticoncurrentiel, Apple semble satisfait du résultat :

Aujourd’hui, la Cour a affirmé ce que nous savons depuis toujours : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust. Apple fait face à une concurrence féroce dans chaque segment dans lequel nous exerçons nos activités, et nous pensons que les clients et les développeurs nous choisissent parce que nos produits et services sont les meilleurs au monde. Nous restons déterminés à faire de l’App Store un marché sûr et fiable.

Le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, n’était pas satisfait de la décision du tribunal.

“La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, a déclaré Sweeney sur Twitter. “Epic se bat pour une concurrence loyale entre les méthodes de paiement in-app et les app stores pour un milliard de consommateurs.”

Sweeney affirme que Fortnite ne reviendra pas sur l’App Store tant qu’Epic Games ne pourra pas proposer ses propres paiements intégrés. Epic ne veut pas payer à Apple ses 30% de frais chaque fois qu’un joueur dépense de l’argent avec ses applications. Malheureusement pour Epic, cette décision n’empêche pas Apple de prendre une part de chaque IAP. Sweeney y voit un compromis trop favorable à Apple. Pendant ce temps, Epic Games et Google sont au milieu d’une bataille presque identique. Cette décision pourrait bien affecter l’issue de ce procès.