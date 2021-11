Apple corrige un bug qui bloquait certains Mac Intel après l’installation de macOS Monterey

Apple a résolu un problème qui pouvait empêcher certains Mac Intel dotés d’une puce T2 de démarrer après l’installation de macOS Monterey, a déclaré Apple dans un communiqué. Il y avait un problème avec le firmware de la puce de sécurité Apple T2 qui empêchait certains utilisateurs de pouvoir démarrer leur Mac après la mise à jour vers le logiciel ‌macOS Monterey‌.



Apple indique qu’une mise à jour du micrologiciel BridgeOS est désormais incluse avec les mises à jour macOS existantes pour éviter d’autres pannes, et les utilisateurs déjà touchés par le problème doivent contacter le support Apple pour obtenir de l’aide avec leurs machines.

Après le lancement de ‌macOS Monterey‌, plusieurs utilisateurs ont signalé que leurs Mac étaient bloqués après la mise à jour. Les utilisateurs concernés n’ont pas pu allumer leurs Mac, un problème qui a affecté les modèles avec une puce de sécurité T2 qui alimente des choses comme Touch ID. Les Mac équipés de puces de la série M n’ont pas été affectés car ils n’ont pas de puce T2 distincte. Les Mac avec une puce T2 ont été fabriqués entre 2017 et 2020, avec une liste disponible ci-dessous.

iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2020) ‌iMac‌ Pro Mac Pro (2019) ‌Mac Pro‌ (Rack, 2019) Mac mini (2018) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) ‌MacBook Air‌ (Retina, 13 pouces, 2019) ‌MacBook Air‌ (Retina, 13 pouces, 2018) MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (16 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2018) MacBook Pro (13 -pouce, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

Les utilisateurs d’Intel Mac ne rencontreront plus ce problème maintenant qu’un nouveau micrologiciel a été publié pour résoudre le problème, mais ceux qui ont déjà un Mac mort auront besoin de l’aide d’Apple pour remettre leurs appareils en service.

Avant un lancement officiel plus tard cette semaine, de nouvelles images envoyées à MacRumors montrent le nouveau MacBook Pro 14 pouces exposé chez un revendeur agréé Apple, nous offrant un aperçu encore plus approfondi du MacBook Pro entièrement repensé d’Apple. Les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces étaient de loin deux des sorties de produits Apple les plus attendues et les plus discutées de toute l’année. Maintenant qu’Apple a…