Apple crée un programme de mise à jour du firmware pour les AirPod, mais vous ne pouvez pas l’utiliser

Bien que les écouteurs AirPods d’Apple reçoivent souvent des mises à jour du micrologiciel, il n’existe aucun moyen simple ou intuitif de les mettre à jour. Il semble maintenant qu’Apple s’en soit rendu compte, car la société a développé un outil pour mettre à jour manuellement le micrologiciel des AirPods, mais il n’est pas disponible pour tout le monde.

Tel que rapporté par le leaker connu sous le nom de « Fudge » sur Twitter, la société a créé un nouvel outil appelé « AirPods Firmware Updater » qui, comme son nom l’indique, force manuellement une mise à jour du firmware sur les appareils AirPods – qui comprend les AirPods réguliers, AirPods Pro , et AirPods Max.

Cependant, cet outil n’est pas disponible pour tous les utilisateurs. Fudge dit qu’Apple a développé AirPods Firmware Updater exclusivement pour les techniciens Apple travaillant dans les Apple Stores ou les centres de réparation agréés. De cette façon, si quelque chose ne va pas avec une paire d’AirPod, les techniciens peuvent restaurer et mettre à jour le micrologiciel pour essayer de résoudre le problème sans avoir à remplacer le produit.

Il n’y a pas de détails sur le fonctionnement de cet outil ou sur la façon dont il se connecte exactement aux AirPods car, à l’exception des AirPods Max, les AirPods n’ont pas de port de diagnostic. Cependant, cela montre qu’Apple peut améliorer le processus de mise à jour du micrologiciel des AirPods, et j’espère que la société l’améliorera pour tout le monde à l’avenir.

Apple lance un outil AirPods Firmware Updater ! Après toutes ces années d’attente, sa venue ! Il y a un hic cependant. Il est uniquement disponible pour les techniciens Apple. Il est également uniquement destiné aux personnes qui utilisent des AirPod avec des éléments non Apple, ou des AirPod dont le micrologiciel ne correspond pas. – Stella – Fudge (@StellaFudge) 10 décembre 2021

À l’heure actuelle, les utilisateurs d’AirPods ne peuvent pas faire grand-chose lorsqu’une mise à jour du micrologiciel est disponible, à l’exception de brancher les AirPods sur le chargeur et d’attendre que la mise à jour soit installée. Rien n’indique qu’une mise à jour est disponible ou que les AirPod téléchargent actuellement le nouveau firmware.

Parker Ortolani de . a récemment proposé un concept pour une nouvelle application pour gérer les paramètres des AirPods, qui comprendrait également un moyen plus simple de télécharger et d’installer les mises à jour du micrologiciel – et vous pouvez le vérifier ici.

