Apple critiqué pour un système qui détecte la maltraitance des enfants

09.08.2021 à 10:12 CEST

SPORT.es

Apple fait face à des critiques concernant un nouveau système de recherche de matériel pédopornographique (CSAM) sur les appareils des utilisateurs américains. La technologie recherchera les correspondances CSAM avant que l’image ne soit stockée dans iCloud Photos. Mais certains craignent que la technologie ne soit étendue et utilisée par des gouvernements autoritaires pour espionner leurs propres citoyens.

Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, a qualifié la décision d’Apple de “très préoccupante”. Apple a déclaré que les nouvelles versions d’iOS et d’iPadOS, qui seront publiées plus tard cette année, auront “de nouvelles applications cryptographiques pour aider à limiter la propagation de CSAM en ligne, tout en étant conçues pour la confidentialité des utilisateurs”.

Le système signalera une correspondance qui sera ensuite examinée manuellement par un humain. Vous pouvez ensuite prendre des mesures pour désactiver le compte d’un utilisateur et le signaler aux autorités. La société affirme que la nouvelle technologie offre des avantages « importants » en matière de confidentialité par rapport aux techniques existantes.