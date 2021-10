Apple Days in MediaMarkt : 5 offres dont vous devriez profiter si vous êtes un fan d’Apple | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’époque des bonnes affaires sur les produits Apple est de retour chez MediaMarkt : iPhone, MacBooks, iPad et bien plus encore au meilleur prix.

Les jours de vente spéciaux sont de retour sur MediaMarkt, et cette fois ce sont les Apple Days, où vous trouverez des réductions sur toutes sortes de produits Apple.

Si vous vouliez acheter un iPhone, un Mac ou même un accessoire de l’écosystème Apple, vous pouvez dès maintenant trouver certaines des meilleures offres sur MediaMarkt.

Ces offres sont limitées. Comme tous les « X Days » de MediaMarkt, vous disposez de quelques jours spécifiques pour bénéficier de ces remises. Dans ce cas vous aurez jusqu’au dimanche 17 octobre.

Beaucoup de ces offres sont des prix minimums qui peuvent être proposés, et vous pouvez même trouver des remises plus intéressantes que celles que vous trouverez sur Amazon sur certains produits, bien que la célèbre boutique en ligne essaie toujours de faire correspondre une remise.

Si vous souhaitez obtenir un produit Apple, voici les meilleures remises des Apple Days de MediaMarkt.

iPhone 12 Pro

Le nouvel iPhone 12 Pro dispose de 3 appareils photo de 12 mégapixels, d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, d’une connexion 5G et du nouveau processeur A14 Bionic.

Si vous ne voulez pas attendre pratiquement plus d’un mois avant de pouvoir acheter un nouvel iPhone 13 Pro, vous avez maintenant le L’iPhone 12 Pro en vente chez MediaMarkt à l’un de ses plus bas historiques.

Ce mobile présente quelques différences notables avec le nouveau modèle et ce que vous manquez d’actualité, vous le gagnez avec une remise. Il dispose d’un écran OLED de 6,1 pouces, d’un processeur puissant tel que le A14 Bionic, du système biométrique Face ID comme méthode de sécurité et d’une triple caméra de 12 mégapixels.

Toutes vos questions sur l’iPhone 12 Pro trouvent réponse dans cette analyse complète que nous avons publiée.

MediaMarkt a lancé cet iPhone 12 Pro de 128 Go pour 999 euros. Amazon a poursuivi avec la même offre, dans cette couleur bleu paisible pour 999 euros et avec la livraison gratuite.

MacBook Pro avec puce M1

Ce nouvel ordinateur portable Apple est déjà équipé de son propre processeur ARM, qui offre plus de vitesse, une consommation de batterie inférieure et un prix plus abordable que le modèle précédent.

L’ordinateur le plus puissant avec le plus de batterie à ce jour d’Apple est celui-ci MacBook Pro avec puce M1.

C’est la première génération avec un processeur créé par Apple pour les ordinateurs et s’est imposé comme l’un des meilleurs et des plus efficaces. Il ne chauffe jamais et ne fait absolument aucun bruit. Mais la meilleure chose est que tous les programmes s’exécutent facilement et rapidement.

Cette version est le MacBook Pro 13,3 pouces avec une résolution « Retina », il dispose également de 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et a macOS comme système d’exploitation.

Il dispose de 2 ports USB-C avec Thunderbolt et USB 4, ainsi que WiFi 6 et Bluetooth 5.1 pour atteindre la vitesse maximale possible.

Obtenez-le en vente chez MediaMarkt pour 1 199 euros avec la livraison gratuite. Amazon a réagi à cette offre et la propose également au prix de 1 199 euros.

10,2 « iPad 256 Go

Il s’agit du nouvel iPad, doté d’un processeur Apple A13 et d’une meilleure autonomie que le modèle précédent, ainsi que d’un accès aux dernières mises à jour de l’iPad OS.

Le dernier modèle de iPad de base, le 10,2 pouces et le bouton rond Touch ID d’Apple est maintenant disponible à la vente chez MediaMarkt, le premier qu’il a obtenu depuis son lancement il y a quelques semaines.

Cet iPad est l’un des moins chers et en plus d’un écran de 10,2 pouces, il dispose de 256 Go de stockage, la capacité la plus élevée, pas les 64 Go de base. Il dispose du processeur A13 Bionic et d’une caméra frontale de 12 mégapixels pour passer des appels vidéo et des selfies.

Il est compatible avec l’Apple Pencil de première génération qui est également réduit lors des Apple Days de MediaMarkt à 79 euros, comme chez Amazon.

Dans MediaMarkt, vous pouvez l’obtenir pour 529 euros. Chez Amazon il est également disponible pour 529 euros, mais les dates de livraison vont de 1 à 2 mois.

Beats Studio Buds

Avec la suppression active du bruit, ces écouteurs True Wireless offrent un son clair et ininterrompu. Ils sont compatibles avec iOS et Android.

Les derniers produits audio Apple ne sont pas des AirPod, mais ces Beats Studio Buds. Ce sont des écouteurs totalement sans fil qui ont avec suppression active du bruit.

L’une des meilleures options si vous avez un mobile Android, même si cela fonctionne tout aussi bien. La suppression active du bruit élimine les bruits extérieurs, ce qui vous permet d’écouter facilement de la musique ou de vous concentrer.

Son autonomie de 5 heures passe à 24 heures grâce à son boîtier de recharge. Ils sont une bonne option pour faire du sport avec eux car ils résistent à la sueur et à l’eau.

Achetez-les chez MediaMarkt pour seulement 119 euros. Chez Amazon, ils ont également réagi et ont égalé le prix à 119 euros.

AccueilPod mini

HomePod mini est la dernière version du haut-parleur intelligent d’Apple, avec un design compact qui abrite un système audio puissant, un processeur S5 et une compatibilité avec l’assistant vocal Siri pour un contrôle total des appareils domestiques.

L’un des meilleurs produits audio Apple que vous puissiez acheter sont les petits haut-parleurs. AccueilPod mini.

Il s’agit d’un petit haut-parleur conçu par Siri avec lequel vous pouvez poser des questions, contrôler les produits connectés à HomeKit et exécuter la fonction que vous effectuez avec Siri.

Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille, il sonne vraiment bien et est parfait pour écouter de la musique à la maison. Associez-en deux avec une Apple TV et vous obtenez un système audio parfait pour votre Smart TV.

Dans l’analyse du HomePod mini, il était déjà clair qu’Apple en audio sait très bien faire les choses. Maintenant, il est réduit à 95 euros chez MediaMarkt, alors profitez-en pour monter un système audio.

