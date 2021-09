Apple décide de reporter sa technologie controversée de suivi des photos qui détecte la pédopornographie | Industrie

L’entreprise de Tim Cook recule après les critiques. Il ne suivra pas les appareils Apple pour la maltraitance des enfants pour le moment.

Il y a quelques semaines, Apple a annoncé un programme de protection de l’enfance qui devait sortir à la fin de l’année.

C’est un projet qui comprend différentes actions. Certaines fondées sur des informations, d’autres sur la protection des comptes des enfants et, la plus controversée, sur suivre les comptes iCloud et les iPhones et iPads eux-mêmes, à la recherche d’images et de vidéos de pornographie juvénile et de maltraitance d’enfants.

Aujourd’hui, via The Verge, Apple annonce que retarder le projet “quelques mois” pour mieux l’étudier, et consulter des avocats et des spécialistes.

Dans le communiqué de presse de son Projet de protection élargie des mineurs, Apple a détaillé trois nouveautés.

D’un côté, modifications apportées à Siri et au navigateur pour fournir des informations et des ressources à toute personne cherchant des informations sur la pédopornographie et la maltraitance des enfants.

Aussi avis aux parents si Apple détecte que un compte Apple d’un mineur reçoit de la pornographie ou des messages et des demandes à ce sujet. De plus, cela maculerait automatiquement les photos de nus reçues par les mineurs.

Mais le point le plus controversé était l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle pour analyser les photos et vidéos cryptées que les utilisateurs stockent sur leurs appareils Apple ou dans un compte iCloud à la recherche de pornographie juvénile et de maltraitance d’enfants. S’ils sont détectés, ils en informeront le Centre national des mineurs disparus et exploités.

Cette dernière mesure est celle qui a suscité la polémique, car remet en question la confidentialité des comptes iCloud et des appareils Apple, quelque chose dont l’entreprise s’est toujours vantée.

Apple garantit que ces traces sont anonymes et à aucun moment personne n’est identifié jusqu’à ce que de nombreux contrôles soient effectués, pour éviter les faux positifs.

Mais les experts pensent que le système essaie d’acheter la vie privée, et encore plus inquiétant, met sur la table une technologie d’espionnage qui pourrait être utilisée à d’autres fins.

Compte tenu des critiques reçues Apple a décidé de reporter son lancement.

Voici ce qu’il a dit à The Verge : “Le mois dernier, nous avons annoncé des plans pour protéger les enfants des prédateurs qui utilisent des outils de communication pour les recruter et les exploiter, et pour limiter la diffusion de matériel pédopornographique.”

Il poursuit : « Sur la base des commentaires des clients, des groupes de défense des droits, des chercheurs et d’autres, nous avons décidé de prendre du temps supplémentaire dans les mois à venir pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations avant de lancer ces fonctionnalités de sécurité des enfants d’une importance cruciale. »

Apple met sur la table une question à laquelle il est difficile de répondre : Qu’est-ce qui est le plus important, la vie privée ou la protection des mineurs contre les prédateurs sexuels ?