Apple déclare la victoire après une décision antitrust majeure de l’App Store

Apple fait maintenant une danse de la victoire après une décision antitrust quelque peu favorable de l’App Store vendredi 10 septembre. Alors, quelle est la prochaine étape de Spotify ?

Ce n’est pas exactement le résultat que l’éditeur de Fortnite Epic Games espérait – ou, d’ailleurs, Spotify. Et pour Apple, il semble qu’une petite danse de la victoire ait déjà commencé.

Vendredi 10 septembre, le juge du tribunal de district américain Gonzalez Rogers a rendu une décision antitrust contre Apple qui était loin d’être punitive et largement complémentaire aux concessions déjà faites par le géant de la technologie. La décision, partagée avec Digital Music News au cours de la dernière heure, impose à Apple d’autoriser les développeurs externes à traiter directement avec leurs clients pour les primes de l’App Store, au lieu de les forcer à effectuer des transactions au sein de l’écosystème de l’App Store.

Mais Apple ne sera pas obligé d’autoriser les éditeurs d’applications à placer directement des applications sur iOS. Au lieu de cela, Apple aura légalement le droit de maintenir ses restrictions d’accès aux jardins clos, selon la décision, ce qui signifie qu’il peut contrôler la passerelle permettant aux applications d’entrer dans les appareils iOS comme les iPhones et les iPads.

“La Cour ne conclut pas qu’Apple est un monopole antitrust sur le sous-marché des transactions de jeux mobiles”, a déclaré Rogers. “Cependant, il constate que la conduite d’Apple dans l’application des restrictions anti-direction est anticoncurrentielle.”

C’est une décision tout à fait commode, étant donné qu’Apple a déjà offert cette concession à certains développeurs. Plus tôt ce mois-ci, Digital Music News a signalé pour la première fois qu’Apple avait permis aux applications de « lecteur » de facturer les clients en dehors de l’App Store.

“La mise à jour permettra aux développeurs d’applications” de lecture “d’inclure un lien dans l’application vers leur site Web pour que les utilisateurs puissent créer ou gérer un compte”, a décrit Apple dans un e-mail à Digital Music News. Spotify est considéré comme une « application de lecture », qui propose « du contenu déjà acheté ou des abonnements à du contenu pour des magazines numériques, des journaux, des livres, de l’audio, de la musique et de la vidéo », selon la description d’Apple. D’autres s’intègrent dans la classe « lecteur » : Netflix et Hulu.

Apple a rapidement partagé une évaluation festive de la dernière décision.

“Aujourd’hui, la Cour a confirmé ce que nous savons depuis le début : l’App Store n’enfreint pas la loi antitrust”, a déclaré Apple dans une déclaration à DMN. « Nous restons déterminés à garantir que l’App Store est un marché sûr et de confiance qui prend en charge une communauté de développeurs florissante et plus de 2,1 millions d’emplois aux États-Unis, et où les règles s’appliquent de manière égale à tout le monde. »

Dans la décision, le juge Rogers s’est largement rangé du côté d’Apple sur les plus gros problèmes, notamment la protection de l’énorme écosystème d’appareils et de plates-formes créé par Apple.

La décision signifie qu’iOS ne sera pas une plate-forme ouverte et ne sera certainement pas traité comme un bien public. Il s’agit d’un écosystème qui restera en grande partie sous le contrôle d’Apple, comme l’avait prévu Steve Jobs.

“Ce remède mesuré augmentera la concurrence, augmentera la transparence, augmentera le choix et l’information des consommateurs tout en préservant l’écosystème iOS d’Apple, qui a des justifications pro-concurrentielles”, a poursuivi Rogers. “De plus, cela n’oblige pas la Cour à microgérer les opérations commerciales que les tribunaux ne sont pas bien placés pour faire comme la Cour suprême l’a reconnu à juste titre.”

Spotify n’a pas répondu à la dernière décision. Mais si l’histoire récente est un guide, Ek de Spotify et d’autres dirigeants continueront de protester contre les protections des jardins clos d’Apple et la “taxe sur les applications” connexe.

En réponse à la concession de l’application du lecteur, le PDG de Spotify, Daniel Ek, semblait carrément insatisfait. “C’est un pas dans la bonne direction, mais cela ne résout pas le problème”, a fustigé Ek. « Les développeurs d’applications veulent des règles claires et équitables qui s’appliquent à toutes les applications. Notre objectif est de rétablir la concurrence une fois pour toutes, pas une étape arbitraire et égoïste à la fois. Nous continuerons à faire pression pour une vraie solution. »

La plus grande perte pour Spotify est peut-être qu’Apple peut toujours empêcher Spotify de créer un système de commerce électronique dans son application App Store. Spotify peut désormais diriger les utilisateurs en dehors de l’écosystème de l’App Store pour initier des abonnements et d’autres transactions, bien que l’expérience soit au mieux entravée. D’autres utilisateurs ne comprendront tout simplement pas l’option de paiement hors iOS et s’abonneront à Spotify à un taux élevé pour tenir compte de la “taxe” d’Apple.

Malheureusement pour Spotify, bon nombre de ces utilisateurs se tourneront simplement vers Apple Music, qui – surprise – n’est pas aussi lourdement « taxé » et s’accompagne de remises groupées moelleuses. Mais Spotify est presque certain de continuer sa bataille contre Apple, malgré ce revers considérable.

Mais combien Spotify doit-il à Apple, étant donné qu’Apple a dépensé des milliards pour développer son écosystème iOS sur plus d’une décennie ? Bien sûr, Spotify n’a rien contribué au développement de cet écosystème et n’a assumé aucun des risques associés à sa mise en œuvre.

Quant à Epic Games, il y a aussi une odeur de droit et d’enfantillage qu’il est difficile de manquer.

Tout au long de l’affaire, le PDG d’Epic Games, Tim Sweeney, a supposé que Fortnite avait droit à un accès libre et sans approbation à n’importe quel deck iOS, ainsi qu’au luxe de faire des affaires directement avec les propriétaires d’appareils d’Apple. Avec un air d’indignation, Sweeney a retiré l’application Fortnite de l’App Store jusqu’à ce que ces droits soient accordés.

“La décision d’aujourd’hui n’est pas une victoire pour les développeurs ou pour les consommateurs”, a déclaré Sweeney ce matin. “Fortnite reviendra sur l’App Store iOS quand et où Epic pourra proposer le paiement via l’application en concurrence loyale avec le paiement via l’application Apple, en répercutant les économies réalisées sur les clients.”

Plus au fur et à mesure que cela se développe.