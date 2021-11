Apple déclare que l’iPad de quatrième génération sorti en 2012 est désormais obsolète

Apple a classé l’iPad de quatrième génération comme un produit obsolète au 1er novembre, ce qui signifie que l’appareil n’est plus éligible au service matériel dans le monde, selon une note interne obtenue par MacRumors. L’iPad de quatrième génération n’a pas encore été ajouté à la liste des produits vintage et obsolètes d’Apple, mais il devrait l’être bientôt.



Lancé en novembre 2012 aux côtés de l’iPad mini d’origine, l’iPad de quatrième génération a supprimé le connecteur classique à 30 broches d’Apple et a adopté le connecteur Lightning qui avait fait ses débuts dans l’iPhone 5 quelques semaines plus tôt. L’iPad de quatrième génération a également obtenu la puce A6X d’Apple pour jusqu’à deux fois les performances du processeur et jusqu’à deux fois les performances graphiques de la puce A5X de l’iPad de troisième génération lancé en mars 2012.

Apple a également classé le modèle Mac mini fin 2012 comme produit obsolète au 1er novembre, selon la note.

