Apple décrit la décision d’Epic Games comme une “victoire retentissante” pour l’App Store

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a rendu aujourd’hui sa décision dans l’affaire Apple contre Epic concernant l’App Store. Le juge Rogers a statué qu’Apple violait la loi antitrust avec ses politiques anti-direction dans l’App Store, mais qu’Apple n’était pas un monopole. Le juge Rogers a émis une injonction permanente disant qu’Apple ne peut plus interdire aux développeurs de diriger les utilisateurs vers des options de paiement tierces.

Alors qu’Epic Games a déjà annoncé son intention de faire appel de la décision, Apple est satisfait du résultat.

Dans une déclaration à la presse, l’avocate générale et vice-présidente principale d’Apple, Katherine Adams, a déclaré que la décision du juge Rogers devait être considérée comme une “énorme victoire pour Apple”. Adams a souligné qu’Apple n’est « pas un monopole sur aucun marché pertinent » sur la base de la décision d’aujourd’hui, et que la décision « validait » le modèle commercial de l’App Store.

La déclaration complète d’Adams suit :

Nous sommes très satisfaits de la décision de la Cour et nous considérons qu’il s’agit d’une énorme victoire pour Apple. Cette décision valide que le “succès d’Apple n’est pas illégal”, comme l’a dit le juge. Comme la Cour l’a constaté, « Apple et les développeurs tiers comme Epic Games ont bénéficié de manière symbiotique de l’innovation et de la croissance sans cesse croissantes de l’écosystème iOS ».

La Cour a confirmé, après avoir examiné les preuves d’un procès de 16 jours, qu’Apple n’est un monopole sur aucun marché pertinent et que ses accords avec les développeurs d’applications sont légaux en vertu des lois antitrust. Permettez-moi de répéter cela : la Cour a conclu qu’Apple n’était pas un monopole en vertu de « les lois antitrust fédérales ou étatiques ».

Nous analysons toujours la décision qui fait 180 pages, mais le gros titre est que le modèle commercial de l’App Store d’Apple a été validé. La Cour a rejeté à juste titre la vision « artificielle » d’Epic de l’environnement concurrentiel dans lequel Apple opère et a déterminé que « des développeurs comme Epic Games ont bénéficié du développement et de la culture d’Apple de l’écosystème iOS, y compris ses appareils et logiciels sous-jacents ». Sous-jacent à l’activité App Store se trouve un cadre, y compris App Review, la conservation et la protection de la sécurité et de la confidentialité de nos utilisateurs. La Cour a statué que ce cadre était légal et qu’Apple était justifié de mettre fin au statut d’Epic en tant que développeur sur l’App Store. Le processus rigoureux d’Apple pour l’examen des applications protège les consommateurs. Comme la Cour l’a observé, « la sécurité et la confidentialité sont restées un élément de différenciation concurrentiel pour Apple ». La Cour a convenu, et je cite, qu’« en fournissant ces protections, Apple offre une expérience utilisateur sûre et fiable sur iOS, qui encourage à la fois les utilisateurs et les développeurs à effectuer des transactions librement et est mutuellement bénéfique ». Il est important de noter que la Cour a également reconnu la valeur de l’innovation et de la croissance sans cesse croissantes de l’écosystème iOS d’Apple.

Bref, c’est une victoire retentissante qui souligne le mérite de notre entreprise à la fois comme moteur économique et concurrentiel.