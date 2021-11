Apple défend ses publicités pour les applications tierces, déclare qu’il communique régulièrement avec les développeurs et les utilise depuis cinq ans

À la suite d’allégations selon lesquelles Apple achèterait secrètement des publicités pour des applications par abonnement afin de collecter davantage de commissions, Apple a maintenant déclaré qu’il s’agissait d’une fausse description et que les développeurs sont parfaitement au courant des publicités qu’il diffuse en leur nom.



Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté un article de Forbes qui affirmait que la société place « secrètement » ou « discrètement » des publicités pour des applications par abonnement sans leur consentement afin de renforcer sa collecte de commissions sur les achats intégrés dans « une forme d’arbitrage publicitaire ». . »

Apple a maintenant précisé qu’il a placé des publicités pour promouvoir les produits qu’il distribue depuis cinq ans maintenant, et ces publicités sont clairement marquées comme provenant de l’App Store.

Apple a indiqué que ce n’est pas différent des détaillants qui diffusent des publicités pour les produits qu’ils vendent et qu’il s’agit d’un modèle commercial très standard. Apple se voit accorder les droits légaux conventionnels de faire de la publicité de cette manière dans les accords qu’elle a avec les développeurs.

Apple dit que l’allégation selon laquelle il achète « secrètement » ou « discrètement » des publicités pour les développeurs à leur insu ou sans leur consentement est une déformation manifeste. Au contraire, la société dit qu’elle engage régulièrement des conversations avec les développeurs au sujet des annonces qu’elle place et de nombreux développeurs expriment leur appréciation pour ce soutien.

Apple affirme qu’il s’engage à fournir aux développeurs les ressources dont ils ont besoin pour réussir sur l’App Store. Ces ressources incluent des compilateurs, des outils de test et de débogage, un support technique, des SDK, des bibliothèques, des API et plus encore, mais elles incluent également de la publicité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’App Store‌.

La publicité d’Apple pour les applications des développeurs, telles que par e-mail, les publicités en ligne et les médias sociaux, a atteint plus de 70 milliards d’impressions en 2020. La société a également présenté plus de 130 000 applications sur l’App Store et sur divers canaux Apple, et dépense actuellement pour prend en charge plus de 100 applications sur des plateformes telles que Google, YouTube, Snapchat, Twitter et TikTok.