Apple défend une nouvelle technologie de protection des enfants

08/10/2021 à 09:35 CEST

SPORT.es

Apple a défendu son nouveau système qui analyse les téléphones des utilisateurs à la recherche de matériel pédopornographique (CSAM), à la suite d’une réaction des clients et des défenseurs de la vie privée. La technologie correspond au matériel sexuel connu avant que l’image ne soit téléchargée sur votre stockage iCloud.

Les critiques ont mis en garde qui pourrait être une “porte dérobée” pour espionner les gens, et plus de 5 000 individus et organisations ont signé une lettre ouverte contre la technologie.

Par conséquent, Apple a accepté de ne pas “étendre” le système pour quelque raison que ce soit. Les défenseurs de la confidentialité numérique ont averti la semaine dernière que les gouvernements autoritaires pourraient utiliser la technologie pour renforcer les régimes anti-LGBT ou réprimer les dissidents politiques dans les pays où les manifestations sont considérées comme illégales. Mais Apple a déclaré qu’il “ne se conformera à aucune demande du gouvernement d’étendre” le système.