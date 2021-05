Apple demande au juge de rejeter l’affirmation d’Epic selon laquelle iOS est une “ installation essentielle ”

Alors que le procès Epic vs Apple se poursuit, ce dernier a déposé un dossier pour que le tribunal se prononce sur l’allégation d’Epic selon laquelle iOS est une installation essentielle. Apple pense que le jugement devrait être accordé en sa faveur, car Epic n’a pas fourni de preuves pour la réclamation et fournit deux raisons fondamentales pour lesquelles elle devrait être rejetée.

Dans le dossier déposé par Apple hier soir vu par . (voir ci-dessous), la société expose deux raisons pour lesquelles elle pense que le juge Yvonne Gonzalez Rogers devrait rejeter la demande d’installation essentielle – au-delà d’Epic ne soumettant pas de preuve.

Premièrement, Apple affirme que les systèmes d’exploitation propriétaires protégés par les lois sur les brevets et les droits d’auteur ne peuvent pas être des installations essentielles.

Et Apple dit que le succès de Fortnite d’Epic avant son arrivée sur iOS est la preuve que son système d’exploitation n’est pas une installation essentielle – soulignant que les ventes de l’App Store de Fortnite représentaient moins de 10% de son chiffre d’affaires total:

Pour son deuxième point, Apple dit qu’Epic a toujours accès à iOS s’il accepte les termes et conditions de l’App Store:

Il ne fait aucun doute qu’Epic a effectivement accès à iOS. Epic, comme tous les autres développeurs, peut obtenir «l’accès aux outils et aux autorisations d’écrire des applications iOS» et peut distribuer ces applications via iOS, en acceptant le DPLA. Ex. Expert 1 ¶ 100 (Evans). Et Epic a clairement distribué (avant Project Liberty) ses applications via iOS et l’App Store. Il en va de même pour des millions d’autres développeurs.