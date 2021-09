Apple demande aux employés de signaler le statut de vaccination COVID-19, mais toujours pas de mandat

in

Apple demande désormais à tous ses employés aux États-Unis de déclarer leur statut vaccinal d’ici la mi-septembre. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple demande aux employés de signaler ces informations, qu’ils travaillent à distance ou au bureau.

Dans une note, Apple a déclaré que les employés devraient “volontairement” signaler leur statut d’ici le 17 septembre. L’entreprise prévoit d’utiliser les données pour “informer ses efforts et ses protocoles de réponse COVID-19”, explique le rapport. Apple avait précédemment demandé ces informations aux employés de Californie, de Washington et du New Jersey, mais il étend maintenant la politique à tous les employés américains.

“Alors que la réponse d’Apple à Covid-19 continue d’évoluer, notre objectif principal reste de garder les membres de notre équipe, leurs amis et leurs familles, et toute notre communauté en bonne santé”, a écrit Apple dans le mémo obtenu par Bloomberg.

La société a également déclaré que même si elle gardait les données sur le vaccin « confidentielles et sécurisées », le statut vaccinal pourrait être utilisé de « manière identifiable » à l’avenir :

« Il est possible que votre statut de vaccination soit utilisé de manière identifiable, ainsi que d’autres informations sur votre environnement de travail général, telles que l’emplacement de votre bâtiment, si nous déterminons ou, s’il est nécessaire que, ces informations soient nécessaires afin d’assurer un environnement de travail sain et sûr », a déclaré Apple dans la note.

Malgré le fait qu’il demande maintenant aux employés de déclarer leur statut de vaccination, Apple s’arrête encore une fois à exiger des vaccins, ce que d’autres entreprises technologiques comme Google et Facebook ont ​​déjà fait.

