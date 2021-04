Apple demande des documents à Facebook pour le cas d’Epic

À moins d’un mois de l’essai Apple vs Epic, Facebook s’implique. Selon une lettre déposée auprès du tribunal, Apple a demandé certains documents à Facebook, mais Facebook ne souhaite pas les fournir.

Étant donné que le vice-président des jeux de Facebook, Vivek Sharma, est sur le point de témoigner au nom d’Epic, Apple demande plus de 17000 documents liés à Sharma que la société juge pertinents pour l’affaire, ce que Facebook a répondu comme une « demande inopportune, injuste et injustifiée à refaire la découverte des faits. »

Tel que rapporté par MacRumors, Facebook a déjà fourni à Apple plus de 1600 documents, dont 200 impliquant Sharma. La société de Zuckerberg a déclaré:

Si Apple estimait que la production était insuffisante de quelque manière que ce soit, elle avait toutes les possibilités de se déplacer pour contraindre dans les 7 jours suivant la clôture de la découverte, comme l’exigent les règles de la Cour. Apple a choisi de ne pas le faire, rendant cette motion intempestive. Au lieu de cela, prétendant être surpris par la divulgation par Epic de M. Sharma en tant que témoin du procès – même si la plainte d’Epic le citait par son nom – Apple exige maintenant que Facebook examine et produise un nombre énorme de documents supplémentaires.

On ne sait toujours pas comment se déroulera l’affaire Apple contre Epic, mais la semaine dernière, le fabricant de Fortnite a déposé une plainte antitrust britannique contre Apple, bien qu’il ait perdu une action en justice dans le pays pour le même problème.

Outre Sharma, Tim Cook, Craig Federighi et d’autres dirigeants d’Apple devraient témoigner dans l’affaire Epic Games le mois prochain. Dans une déclaration partagée avec ., Apple a déclaré que ses « cadres supérieurs étaient impatients » de partager « l’impact positif de l’App Store sur l’innovation ».

Nos cadres supérieurs ont hâte de partager avec le tribunal l’impact très positif de l’App Store sur l’innovation, les économies du monde entier et l’expérience client au cours des 12 dernières années. Nous sommes convaincus que l’affaire prouvera qu’Epic a délibérément violé son accord uniquement pour augmenter ses revenus, ce qui a entraîné leur retrait de l’App Store. En faisant cela, Epic a contourné les fonctionnalités de sécurité de l’App Store d’une manière qui entraînerait une réduction de la concurrence et mettrait la confidentialité et la sécurité des données des consommateurs à un risque énorme.