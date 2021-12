Apple demande des exemptions de tarifs sur les pièces Apple Watch et Mac Pro

Apple a déposé huit commentaires publics concernant des exemptions de tarifs concernant des pièces trouvées dans des appareils tels que l’Apple Watch Series 7 et le Mac Pro.

Comme indiqué par CNBC :

Apple a déposé mercredi huit commentaires publics soutenant des dérogations temporaires aux droits de douane sur les pièces Apple Watch et Mac Pro, selon le site Web du représentant américain au Commerce.

Les dépôts sont une étape publique dans un processus qui pourrait rétablir une exclusion accordée par le gouvernement sur les tarifs de 7,5% sur les importations d’Apple Watch et les tarifs de 25% sur les composants Mac Pro. La montre et les pièces d’Apple sont soumises à des droits de douane car elles sont importées de Chine. Le produit le plus important d’Apple, l’iPhone, n’a pas été soumis à des tarifs.