Apple demande le rejet de l’affaire antitrust du marché des applications en Inde, cite une part de marché minime

Le dossier a été déposé après que la Commission indienne de la concurrence (CCI) a commencé à examiner les allégations selon lesquelles Apple nuit à la concurrence en forçant les développeurs d’applications à utiliser son système propriétaire qui peut facturer des commissions allant jusqu’à 30 % sur les achats intégrés.

Apple Inc a demandé à l’organisme de surveillance antitrust indien de classer une affaire alléguant d’abus de pouvoir de marché sur le marché des applications, affirmant qu’il s’agit d’un acteur trop petit dans le pays d’Asie du Sud où Google est dominant, selon un dossier consulté par .. Le dossier a été déposé après que la Commission indienne de la concurrence (CCI) a commencé à examiner les allégations selon lesquelles Apple nuit à la concurrence en forçant les développeurs d’applications à utiliser son système propriétaire qui peut facturer des commissions allant jusqu’à 30 % sur les achats intégrés.

Apple a nié les allégations dans son dossier auprès de la CCI et a souligné que sa part de marché en Inde est de 0 à 5 % « insignifiante », tandis que Google commande 90 à 100 % car son système d’exploitation Android alimente la plupart des autres smartphones. sur le marché indien… Sans domination, il ne peut y avoir d’abus », a déclaré Apple dans une communication datée du 16 novembre signée par son directeur de la conformité, Kyle Andeer. « Il a déjà été établi que Google est l’acteur dominant en Inde », a-t-il ajouté.

Apple et la CCI n’ont pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole de Google d’Alphabet Inc a refusé de commenter lorsqu’il a été interrogé sur les affirmations d’Apple dans le dossier. Le plaignant dans l’affaire, un groupe à but non lucratif peu connu appelé « Together We Fight Society », a déclaré qu’Apple avec iOS domine le marché des non -Systèmes d’exploitation mobiles sous licence.

Apple a rétorqué cela dans son dossier, affirmant que l’ensemble du marché des smartphones – qui comprend les systèmes sous licence comme Android – est le marché qui devrait être pris en considération. Apple a également décrit la plainte indienne comme un « dépôt de procuration » dans sa soumission CCI, affirmant que le plaignant « agissait probablement de concert avec les parties avec lesquelles Apple a des différends commerciaux et contractuels en cours dans le monde et/ou qui ont déposé une plainte auprès d’autres régulateurs ».

La société de technologie américaine n’a fourni aucun élément de preuve dans sa communication à l’appui de sa demande. L’association à but non lucratif a déclaré à . que la remarque d’Apple avait été « faite pour nuire à l’esprit » de la CCI « sans aucun iota de preuve ». le cas tout à fait s’il n’y trouve aucun mérite. Les détails des enquêtes de la CCI ne sont pas divulgués publiquement.

Le CCI mène séparément une enquête sur le système de paiement intégré à l’application de Google dans le cadre d’une enquête plus large sur l’entreprise après que des startups indiennes eurent exprimé leur inquiétude l’année dernière.

L’iOS d’Apple alimentait environ 2% des 520 millions de smartphones en Inde à la fin de 2020, le reste utilisant Android, selon Counterpoint Research, bien qu’il ajoute que la base de smartphones d’Apple dans le pays a plus que doublé au cours des cinq dernières années.

ENJEU MONDIAL

Apple est aux prises avec des allégations similaires dans d’autres parties du monde. Aux États-Unis, il est engagé dans une bataille juridique avec le créateur de « Fornite » Epic Games sur la question et la Corée du Sud est devenue cette année le premier pays à interdire aux opérateurs dominants de magasins d’applications de forcer les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement.

Dans l’Union européenne, les régulateurs ont lancé l’année dernière une enquête sur les frais d’application d’Apple pour la distribution de contenu numérique payant et d’autres restrictions. Des entreprises comme Apple et Google affirment que leurs frais couvrent les avantages en matière de sécurité et de marketing fournis par leurs magasins d’applications. Dans son dossier CCI , Apple a fait valoir que les commissions in-app qu’elle facture ne sont « ni injustes ni excessives » et ont diminué au fil du temps, ajoutant qu’elle facture des tarifs inférieurs aux petits développeurs.

« Seul un petit nombre de grands développeurs, dont beaucoup sont des conglomérats de plusieurs milliards de dollars, paient le taux global de 30% », a déclaré Apple. « Les plateformes concurrentes ont facturé des commissions similaires ou supérieures à celles d’Apple. En particulier, Google a facturé une commission de 30% sur sa boutique d’applications », a-t-il déclaré.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.