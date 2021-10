Apple déplace la barre des favoris de Safari là où elle est censée être dans la bêta 10 de Monterey

Aujourd’hui, Apple a publié toute une série de nouveaux systèmes d’exploitation bêta, l’un d’entre eux étant macOS Monterey bêta 10. L’une des plus grandes fonctionnalités de Monterey est le navigateur Web Safari repensé. Le nouveau look a attiré beaucoup d’attention, et franchement, beaucoup de gens le détestent. L’un des plus gros reproches était le placement de la barre de favoris sous les onglets redessinés. Maintenant, avec la bêta 10 de Monterey, ils sont de retour à leur place.

Notre ami de Six Colors, Jason Snell, a d’abord découvert le changement. La barre d’onglets est maintenant positionnée entre la barre d’URL et vos onglets. Avec le changement, vos favoris ne seront pas perdus dans votre contenu si vous utilisez la nouvelle fonction de coloration des couleurs.

Jusqu’à présent, il ne semble y avoir rien d’autre de nouveau avec Safari dans macOS Monterey. Avec l’événement Apple de lundi prochain, c’est probablement l’itération qui sera livrée avec la nouvelle version de macOS. Apple a continuellement mis à jour Safari tout au long du cycle bêta, le plus gros changement étant la possibilité de revenir à la séparation des onglets de la barre d’URL.

