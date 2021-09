Apple déplace plus d’appareils de Lightning vers USB-C

in

Pour des raisons évidentes, de nombreuses personnes souhaitent qu’Apple utilise le même connecteur d’alimentation sur l’iPhone que les autres téléphones intelligents. Certes, aucun d’entre nous ne voulait voir le microUSB sur l’iPhone. Cependant, l’USB-C serait une bonne chose. Les preuves s’accumulent qu’Apple pourrait bientôt faire exactement cela. En regardant les modifications apportées aux autres appareils Apple, il semble certainement que les jours de l’adaptateur Lightning soient limités car deux autres produits passent de Lightning à USB-C.

Un autre modèle d’iPad passe de Lightning à USB-C

Le connecteur Lightning existe depuis l’iPhone 5 en 2012. Depuis lors, cependant, Apple a fait passer plusieurs de ses appareils de Lightning à USB-C. Ceux-ci incluent l’iPad Pro, l’iPad Air et maintenant l’iPad mini. Apple utilisait déjà l’USB-C sur ses MacBook Pro et MacBook Air, mais ce n’étaient jamais des appareils Lightning pour commencer.

Le modèle de base de l’iPad reste sur Lightning. Bien entendu, il existe également plusieurs accessoires Apple utilisant des chargeurs Lightning. Le Magic Keyboard, le Magic Trackpad 2 et la Magic Mouse 2 se chargent tous via l’adaptateur Lightning. Les AirPods et AirPods Pro d’Apple aussi.

Cependant, avec l’annonce par Cupertino du nouvel iPad mini, nous avons vu un autre appareil passer de Lightning à USB-C. Le dernier iPad mini rejoint l’iPad Pro et l’iPad Air dans l’adoption de l’USB-C pour charger et connecter des accessoires filaires.

Un autre clou dans le cercueil de l’adaptateur Lightning ?

L’Apple Watch Series 7, annoncée le même jour que l’iPhone 13, utilise un nouveau câble de recharge rapide USB voir. Cupertino affirme qu’il facturera jusqu’à 33% plus rapidement que la série 6.

Dans le même temps, Apple effectue la transition d’autres modèles de la montre vers le chargeur USB-C. L’Apple Watch SE est désormais livrée avec le chargeur USB-C Apple Watch plutôt que la variété USB-A. Chose intéressante, l’Apple Watch Series 6 n’a pas encore changé… pour le moment.

Je doute que beaucoup pleureraient la perte de l’adaptateur de foudre. Oui, cela signifierait éventuellement que les gens auraient besoin de nouveaux câbles et adaptateurs. Cependant, les consommateurs passant d’autres smartphones à l’iPhone ont probablement déjà plus de câbles USB-C qu’ils ne savent quoi en faire.