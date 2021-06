Apple déploie iOS 14.7 beta 2 et iPadOS 14.7 beta 2 aux développeurs – .

Deux semaines après le lancement de la première version bêta d’iOS 14.7, Apple a commencé à distribuer iOS 14.7 bêta 2 aux développeurs. La sortie publique d’iOS 14.6 a en fait suivi la première version bêta d’iOS 14.7 de cinq jours, et depuis sa sortie, les propriétaires d’iPhone ont signalé une augmentation de l’épuisement de la batterie. On ne sait toujours pas ce que tout iOS 14.7 apportera, mais j’espère qu’il inclura un correctif pour ce problème.

Si Apple s’en tient à son calendrier bihebdomadaire, il s’agira probablement de la dernière version bêta avant la WWDC 2021, qui débutera la semaine prochaine le lundi 7 juin. Nous nous attendons à avoir un aperçu rapide d’iOS 15 lors du discours d’ouverture, et cela devrait être un autre grand pas en avant pour le logiciel.

La deuxième version bêta d’iOS 14.7 d’Apple est désormais disponible pour les développeurs, tout comme iPadOS 14.7 bêta 2. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible ou non avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons dressé la liste complète ci-dessous contenant tous les appareils pris en charge. Si votre appareil est sur la liste, vous êtes prêt à partir :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comme vous le savez maintenant, l’installation de la dernière version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

