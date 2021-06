Apple déploie iOS 14.7 beta 4 et iPadOS 14.7 beta 4 pour les développeurs

in

Apple a déployé iOS 14.7 bêta 4 et iPadOS 14.7 bêta 4 mardi, un peu plus de deux semaines après les précédentes versions bêta. Si vous êtes un développeur, il est possible que vous soyez déjà passé à la version bêta d’iOS 15 avant le lancement public de la mise à jour cet automne, mais si vous vous en tenez à iOS 14.7, vous pouvez consulter tout ce que la dernière version bêta a à offrir dès maintenant.

iOS 14.7 semble être de loin la plus petite mise à jour de ce cycle, et l’une des seules nouvelles fonctionnalités ajoutées est la possibilité de régler une minuterie sur votre HomePod à l’aide de l’application Home sur un iPhone ou un iPad. Selon toute vraisemblance, ce sera la dernière mise à jour numérotée pour iOS 14 avant les débuts d’iOS 15.

Meilleure offre du jour OMG… les boucles d’oreilles en diamant à 60 $ dont les acheteurs Amazon raffolent sont enfin de retour en stock ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quels appareils fonctionnent avec iOS 14.7 bêta 4 ?

iOS 14.7 beta 4 est désormais disponible pour les développeurs, tout comme iPadOS 14.7 beta 4. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 14 ou iPadOS 14, nous avons dressé une longue liste ci-dessous contenant tous les appareils pris en charge. Si votre appareil est sur la liste, vous êtes prêt à partir :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comment télécharger et installer iOS 14.7 bêta 4

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” en bas de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer une mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder vos appareils avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

Meilleure offre du jour Ce robot aspirateur est bien trop beau pour être en vente pour seulement 89,99 $ ! Prix ​​catalogue : 99,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission