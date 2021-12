Apple déploie iOS 15.2 bêta 4 pour les développeurs à l’approche de la sortie publique

Après une brève interruption, le train bêta est de retour aujourd’hui. Apple déploie désormais iOS 15.2 bêta 4 pour les développeurs enregistrés, apportant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations continues. La mise à jour d’aujourd’hui vers la version bêta 4 intervient un peu plus de deux semaines après la sortie de la version bêta 3 pour les développeurs et les utilisateurs publics de la version bêta. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

La nouvelle version d’iOS 15.2 beta 4 d’aujourd’hui est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres. Comme d’habitude, si la mise à jour n’apparaît pas immédiatement pour le téléchargement, continuez à vérifier, car cela prend parfois quelques minutes à déployer pour tous les développeurs enregistrés. Le numéro de build d’iOS 15.2 bêta 4 est 19C5050b.

Apple publie également iPadOS 15.2 bêta 4 pour les développeurs, ainsi que de nouvelles versions bêta de watchOS 8.3 et tvOS 15.2. Voici tous les détails sur les sorties d’aujourd’hui :

watchOS 8.3 beta 4 (version : 19S5050c) iPadOS 15.2 beta 4 (version : 19C5050b) tvOS 15.2 beta 4 (version : 19K5050a) HomePod 15.2 beta 4 (version : 19K5050a)

En guise de rappel, iOS 15.2 apporte quelques changements notables pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Plus particulièrement, il ajoute la fonctionnalité complète « Rapport de confidentialité de l’application » à l’application Paramètres. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent désormais voir les données auxquelles accèdent les applications, y compris les applications tierces et les applications Apple.

Voici notre couverture complète de toutes les nouveautés d’iOS 15.2 jusqu’à présent :

