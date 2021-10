Apple déploie la mise à jour iOS 15.0.1 avec le correctif du problème de “déverrouillage avec Apple Watch” de l’iPhone 13

La nouvelle mise à jour ne comporte que de petits changements, tels que des correctifs cruciaux pour les bogues signalés par les utilisateurs.

Mise à jour iPhone 13 iOS 15.0.1 : Apple a déployé les mises à jour iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 pour les modèles compatibles d’iPhone et d’iPad respectivement. Les mises à jour comportent des correctifs importants, comme un problème qui ne permettait pas aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone 13 avec leur Apple Watch. La mise à jour a été publiée quelques semaines seulement après la grande mise à jour iOS 15 qui a apporté de nombreux changements notables comme des mises à niveau en mode FaceTime et Focus. La nouvelle mise à jour ne comporte que de petits changements, tels que des correctifs cruciaux pour les bogues signalés par les utilisateurs.

Lire aussi | Apple Watch Series 7 désormais cotée sur Flipkart à un prix de départ de Rs 41 900 ; toujours pas de mot sur la disponibilité

Les dernières mises à jour iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 corrigent la fonction Déverrouiller avec Apple Watch sur iPhone 13. Vers la fin du mois dernier, Cupertino avait déployé une page d’assistance pour le problème, où il indiquait qu’il serait déployé. un correctif pour cela bientôt. Le bogue avait conduit certains utilisateurs à voir un message d’erreur indiquant « Impossible de communiquer avec Apple Watch » lorsqu’ils tentaient de déverrouiller leur iPhone tout en portant un masque facial. De plus, le problème a également conduit certains utilisateurs à ne pas pouvoir du tout configurer la fonctionnalité. Lorsqu’il a publié cette page de support, Apple a conseillé aux utilisateurs de désactiver la fonctionnalité jusqu’à ce qu’il déploie le correctif, et la page a maintenant été mise à jour avec l’avis que les utilisateurs doivent mettre à jour leur appareil vers iOS 15.0.1 pour utiliser la fonctionnalité sans aucun problème.

Bien qu’il s’agisse du plus gros correctif, le correctif de la fonctionnalité Déverrouiller avec Apple Watch n’est pas la seule solution proposée par iOS 15.0.1. Cupertino a déclaré qu’il y avait eu un problème dans l’application Paramètres qui affichait une alerte incorrecte indiquant que le stockage de l’iPhone était plein, et ce problème a également été résolu avec la nouvelle mise à jour.

Les mises à jour iOS 15.0.1 et iPadOS 15.0.1 résolvent également le problème des méditations audio qui démarrent de manière inattendue un entraînement sur Apple Watch pour certains utilisateurs de Fitness+.

La mise à jour a été lancée pour tous les appareils compatibles avec les mises à jour iOS 15 et iPadOS 15 – iPhone 6s et modèles ultérieurs, tous les modèles d’iPad Pro, iPad Air 2 et modèles ultérieurs, iPad 5e génération et modèles ultérieurs, iPad mini 4 et les modèles plus récents ainsi que l’iPod touch 7e génération. La mise à jour se trouve dans Paramètres > Général > Mise à jour logicielle.

