Apple déploie un correctif pour le bogue macOS Monterey qui a bloqué certains Mac avec la puce T2

macOS Monterey a été rendu public le mois dernier avec de nouvelles fonctionnalités telles que les modes Focus, les raccourcis, etc. Pour les utilisateurs de certains Mac plus anciens, cependant, la mise à jour a bloqué leurs machines et les a empêchées de s’allumer.

Maintenant, Apple dit avoir identifié un problème affectant la puce de sécurité T2 qui a causé ce problème et déploie un correctif pour éviter que cela ne se reproduise à l’avenir.

Dans un communiqué, Apple a expliqué (via Rene Ritchie):

Nous avons identifié et résolu un problème avec le micrologiciel de la puce de sécurité Apple T2 qui empêchait un très petit nombre d’utilisateurs de démarrer leur Mac après la mise à jour de macOS. Le micrologiciel mis à jour est désormais inclus avec les mises à jour macOS existantes. Tous les utilisateurs concernés par ce problème peuvent contacter le support Apple pour obtenir de l’aide.

Pour éviter que ce problème ne se produise pour d’autres utilisateurs, Apple a déployé une version mise à jour du micrologiciel bridgeOS qui s’exécute sur la puce de sécurité T2. Les utilisateurs déjà touchés par le problème sont invités à contacter l’assistance Apple pour obtenir de l’aide.

Cela signifie que le nouveau firmware de la puce T2 publié aujourd’hui n’est pas destiné à résoudre le problème des utilisateurs déjà concernés. Au lieu de cela, il est destiné à empêcher le problème de se produire pour d’autres utilisateurs. Apple affirme que le nouveau micrologiciel de la puce de sécurité T2 est désormais inclus dans les mises à jour macOS existantes.

Ces ordinateurs Mac ont la puce de sécurité Apple T2 :

iMac (Retina 5K, 27 pouces, 2020) iMac Pro Mac Pro (2019) Mac Pro (Rack, 2019) Mac mini (2018) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2019) MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2018) MacBook Pro (13 pouces, 2020, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (13 pouces, 2020, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (16 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, deux ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2019) MacBook Pro (13 pouces, 2019, quatre ports Thunderbolt 3) MacBook Pro (15 pouces, 2018) MacBook Pro (13 -pouce, 2018, quatre ports Thunderbolt 3)

Avez-vous été affecté par ce problème lorsque vous avez essayé de mettre à jour un Mac à processeur Intel vers macOS Monterey ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

