Apple déploie une interface cartographique mise à jour en Australie

Apple a annoncé aujourd’hui avoir étendu son application Apple Maps mise à jour à l’Australie, Maps offrant désormais une couverture routière plus détaillée, une navigation améliorée, des points de repère en trois dimensions et des vues améliorées sur les parcs, les bâtiments, les aéroports, les centres commerciaux, etc.

« Apple Maps est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec le déploiement d’aujourd’hui en Australie », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple. « La carte a été entièrement reconstruite, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, comme Look Around, Share ETA, et plus encore. C’est maintenant plus facile que jamais pour aux utilisateurs de trouver les endroits qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont. »

Les utilisateurs d’Apple Maps en Australie peuvent accéder à des fonctionnalités telles que le guidage sur voie, les alertes radars, les informations sur les accidents et les dangers de la route, les rapports d’accidents et la fonction Partager l’ETA.

Apple s’est efforcé d’étendre son expérience Maps mise à jour dans le monde entier après avoir introduit pour la première fois le nouveau look dans iOS 13. L’application Maps repensée d’Apple est devenue disponible aux États-Unis en janvier 2020, et depuis lors, Apple l’a introduite au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni. , Espagne, Portugal et Italie.

Apple a confirmé qu’il travaillait pour ramener l’application Maps remaniée en Australie en juin, donc l’extension est en cours depuis un certain temps.

En plus du look Maps mis à jour, ‌Apple Maps‌ en Australie prend en charge Look Around, qui fournit des images interactives au niveau de la rue avec des photographies 3D haute résolution. L’application Maps propose également des itinéraires de marche immersifs disponibles en réalité augmentée et des guides, une fonctionnalité fournissant une liste organisée d’endroits pour manger, faire du shopping et explorer.