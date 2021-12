Apple déploie une mise à jour du firmware pour AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max, voici comment le vérifier

Apple déploie aujourd’hui une nouvelle version du firmware pour AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. La mise à jour pousse les écouteurs véritablement sans fil d’Apple vers la version 4C165 ainsi que son casque premium. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur la mise à jour et la vérification de la version de votre micrologiciel.

Après trois semaines, Apple publie une nouvelle mise à jour du micrologiciel pour ses écouteurs et casques sans fil véritablement sans fil. Malheureusement, la société ne fournit pas de notes de version pour les mises à jour du micrologiciel AirPods. Au lieu de cela, les utilisateurs doivent attendre que la mise à jour touche leurs AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max, puis fouiller pour savoir si quelque chose est nouveau.

Pour le moment, la version du micrologiciel 4C165 n’est déployée que pour tous les AirPods vendus par Apple, à savoir les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Apple ne semble pas déployer de mises à jour pour les écouteurs Beats aujourd’hui. Cela pourrait changer, cependant, et nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message si c’est le cas.

Apple ne facilite pas la mise à jour manuelle de vos AirPod vers les nouvelles versions du micrologiciel. Au lieu de cela, la société indique que de nouvelles versions du micrologiciel s’installeront lorsque les AirPod seront connectés via Bluetooth à votre iPhone.

Pour vérifier la version du micrologiciel de votre AirPod :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre iPhone Accédez au menu « Bluetooth » Recherchez vos AirPod dans la liste des appareils Appuyez sur le « i » à côté d’eux Regardez le numéro « Version du firmware »

Encore une fois, la dernière version du micrologiciel AirPods Pro est 4C165. Si c’est ce que vous voyez dans l’application Paramètres, cela signifie que vos AirPod sont entièrement mis à jour. Sinon, la mise à jour devrait s’installer lorsqu’elle est connectée à votre iPhone via Bluetooth.

Si vous repérez des changements dans les mises à jour du micrologiciel AirPods ou Beats déployées aujourd’hui, faites-le nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter, @ ..

