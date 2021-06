Apple déploie une nouvelle mise à jour du logiciel AirTag, voici comment voir si la vôtre a été mise à jour

Apple a annoncé aujourd’hui le déploiement d’une nouvelle version du micrologiciel AirTag avec une amélioration notable de la confidentialité. Voici comment vérifier la version de votre micrologiciel AirTag pour voir si la vôtre a été mise à jour vers la dernière version.

Apple ne permet malheureusement pas de mettre à jour manuellement vos AirTags. Au lieu de cela, la société indique que les mises à jour du micrologiciel s’installeront automatiquement lorsque AirTag sera à portée de votre iPhone. Ceci est similaire à la façon dont Apple déploie les mises à jour du micrologiciel des AirPods.

La nouvelle version du logiciel AirTag déployée aujourd’hui est le numéro de build 1A276d et la version du firmware 1.0.276. Il s’agit d’une augmentation par rapport à la version précédente du micrologiciel 1.0.225, qui est la version avec laquelle AirTags a été livré au lancement.

Comme nous l’avons détaillé le mois dernier, le processus de vérification de la version du firmware de votre AirTag est un peu caché. Sur votre iPhone, ouvrez l’application Find My, puis choisissez l’onglet Éléments dans la barre de navigation inférieure. Ensuite, choisissez votre AirTag dans la liste des éléments et appuyez sur le nom de votre AirTag. Cela devrait révéler le numéro de série et la version du micrologiciel de votre AirTag.

Encore une fois, si votre AirTag ne montre pas qu’il exécute le dernier firmware, il n’y a aucun moyen de le forcer à se mettre à jour. Au lieu de cela, assurez-vous simplement que votre AirTag est à portée de votre iPhone et qu’il devrait se mettre à jour automatiquement.

Comme indiqué pour la première fois par CNET aujourd’hui, Apple ajuste le délai nécessaire aux AirTags pour émettre une alerte sonore après avoir été séparé de leur propriétaire. Avec cette mise à jour du firmware, un AirTag jouera désormais un son après avoir été séparé de son propriétaire à un moment aléatoire dans un intervalle de huit heures et 24 heures. Au lancement, AirTag a émis un son après avoir été séparé de son propriétaire pendant plus de trois jours.

Apple a également confirmé qu’il travaillait sur une application Android qui détectera les AirTags et autres accessoires compatibles Find My.

