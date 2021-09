Apple déploie une nouvelle version du firmware pour les trackers d’articles AirTag [U]

in

Mise à jour 7 septembre 2021: Apple déploie une autre version mise à jour du firmware AirTag 1.0.291, cette fois avec le numéro de build 1A291e.

Mise à jour 31 août 2021: Apple déploie une version mise à jour du firmware AirTag 1.0.291 avec le numéro de build 1A291c. Il s’agit d’une augmentation par rapport au numéro de version de la version 1A291a de la semaine dernière.

Histoire originale (publiée pour la première fois le 26 août 2021) ci-dessous.

Apple commence à déployer une nouvelle version du micrologiciel sur ses trackers d’articles AirTag, a appris .. La nouvelle version du micrologiciel AirTag arrive deux mois après la version précédente, qui a apporté des améliorations aux fonctionnalités anti-harcèlement pour les traqueurs d’articles.

La nouvelle version d’aujourd’hui du micrologiciel AirTag est la version 1.0.291 et porte le numéro de build 1A291a. Avant aujourd’hui, la version la plus récente du micrologiciel AirTag était la version 1.0.276 et le numéro de build 1A287b.

Pour vérifier la version du firmware de votre AirTag, ouvrez l’application Find My sur votre iPhone, puis choisissez l’onglet Éléments dans la barre de navigation inférieure. Ensuite, choisissez votre AirTag dans la liste des éléments et appuyez sur le nom de votre AirTag. Cela devrait révéler le numéro de série et la version du micrologiciel de votre AirTag.

Il n’y a également aucun moyen de le forcer à se mettre à jour. Au lieu de cela, assurez-vous simplement que votre AirTag est à portée de votre iPhone et qu’il devrait se mettre à jour automatiquement.

Les nouveautés de cette version mise à jour du micrologiciel AirTag ne sont pas claires. Apple a confirmé qu’il travaillait sur une application Android qui détectera les AirTags et autres accessoires compatibles Find My, mais au moment de la publication, cette application n’est pas encore disponible sur le Google Play Store.

Il est également possible que la mise à jour d’AirTag d’aujourd’hui comprenne des améliorations supplémentaires aux fonctionnalités anti-harcèlement annoncées par Apple plus tôt cet été.

Lire la suite:

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :