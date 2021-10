Apple dépose une demande de brevet pour la technologie des drones (réseautage)

La diversité et la profondeur des produits Apple suggèrent parfois qu’il n’y a pas de limite au type de technologie que l’entreprise peut produire, ou aux nouvelles activités dans lesquelles elle pourrait décider de s’impliquer. Aujourd’hui, un nouveau dépôt de brevet soulève la question de savoir si Apple envisage un lancement dans le secteur des drones – bien qu’il en soit une partie définie et contenue.

Un dépôt auprès de l’Office américain des brevets et des marques publié aujourd’hui répertorie Apple Inc. en tant que demandeur du droit d’auteur d’un document intitulé « Systèmes et méthodes d’utilisation de systèmes aériens sans pilote dans les réseaux cellulaires ». La pétition est une description sérieuse mais profondément technique qui s’étend sur un long défilement de page. En tant que tel, c’est le genre de lecture que seuls les ingénieurs en communication sans fil pourraient aimer (beaucoup moins comprendre). Mais les notes de Cliff pour les nuls Geek-o-Speak détaillent un réseau connectant des drones, des contrôleurs et des systèmes de communication mobile.

Le résumé du dépôt – qui a été fait le 9 août – est censé être un tantinet plus accessible que le corps du document :

Des systèmes et des procédés fournissent des services pour un système aérien sans pilote (UAS) dans un réseau 3GPP, permettant la communication pour le commandement et le contrôle dans des systèmes 5G, et permettant un service UAS pour l’identification et le fonctionnement dans un système 3GPP.

Les dessins conceptuels accompagnant la pétition illustrent les procédures pour « demande de service d’exploitation UAS conformément à un mode de réalisation », « notification de l’état d’exploitation d’UAS dans 5GS conformément à un mode de réalisation », « notification de l’état d’exploitation d’UAS dans EPS conformément à un mode de réalisation », et ainsi de suite au. J’espère que cela a rendu les choses plus claires.

La publication du brevet de jeudi fait suite à un brevet accordé en mars impliquant une technologie permettant de maintenir les drones connectés aux systèmes de communication mobile lorsqu’ils passent entre différentes cellules. Ou comme le dit le dossier :

Des techniques sont décrites pour améliorer les performances de transfert dans le contexte des UE incorporés dans des véhicules aériens sans pilote (UAV, alias drones). Une base de données est construite qui relie des emplacements dans un espace de vol tridimensionnel à des informations de transfert qui peuvent inclure des directions de balayage optimales, des paramètres de transfert optimaux et/ou des cellules cibles optimales à surveiller pour un éventuel transfert.

Alors, toute cette activité est-elle un indice qu’Apple pourrait bientôt s’impliquer dans le secteur des drones ? Il semblerait – du moins en termes de réseau de communication. Les applications évidentes, voire déclarées, des deux brevets décrits ci-dessus impliquent la connexion à des drones en vol – une frontière à laquelle Apple n’est jamais allé auparavant (du moins pas via des rotors). Il semble donc raisonnable de supposer que tout le travail de base technologique en cours aboutira à son utilisation, tôt ou tard.

Cependant, il faudrait un bond spéculatif massif pour suggérer que si Apple se lance effectivement dans la mise en réseau de drones, une suite logique serait finalement le développement de l’artisanat eux-mêmes. Après tout, la société semble satisfaite de sa vente actuelle de drones DJI sur ses sites, les iPhones ou iPads étant le lien logique vers les contrôleurs traités.

Les médias spécialisés, quant à eux, notent que l’octroi du brevet de mars aurait pu faire partie intégrante de l’acquisition par Apple du modem 5G d’Intel en juillet 2019, et n’est donc pas révélateur des propres plans du géant de Cupertino. Il se peut donc qu’Apple envisage la possibilité d’étendre son expertise technologique dans un domaine applicable d’une activité industrielle avec laquelle il n’a autrement rien à voir et ne pense pas à entrer.

Pourtant, les dépôts de brevets d’UAV offrent une trop bonne excuse pour résister à la tentation de fantasmer avec indulgence sur la façon dont quelque chose appelé un drone Apple pourrait être cool.

Photo : Trac Vu

