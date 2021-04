Apple détaille la transparence du suivi des applications dans une nouvelle vidéo

Apple a enfin publié aujourd’hui iOS 14.5 au public, qui est livré avec la fonction de transparence du suivi des applications tant attendue. Avec cette nouvelle option disponible dans les paramètres iOS, les utilisateurs peuvent refuser d’être suivis par des applications tierces sur d’autres applications et sites Web. Pour souligner davantage cette nouvelle fonctionnalité, la société a maintenant partagé une nouvelle vidéo expliquant le fonctionnement de la transparence du suivi des applications.

La vidéo de deux minutes explique que les applications demandent souvent l’accès à des données telles que votre emplacement, des informations sur la santé et des photos pour fonctionner. Dans le même temps, il met en garde contre les applications qui utilisent ces données pour vous suivre sur Internet pour des choses comme proposer des publicités personnalisées.

Apple souligne que certaines applications le font «à votre insu ou sans votre permission», faisant de l’utilisateur le produit. La vidéo dit également que ce n’est pas grave si l’utilisateur choisit de partager ses données avec des tiers, mais maintenant, l’invite est là pour que tout le monde ait le choix d’être suivi ou non.

C’est pourquoi les utilisateurs d’iPhone se verront désormais poser une seule et simple question: autoriser les applications à vous suivre ou non? Peut-être que vous êtes d’accord pour donner à une application votre adresse e-mail ou votre emplacement, afin qu’elle puisse partager vos données avec d’autres personnes pour personnaliser les publicités ou créer un profil sur vous. Et si vous ne l’êtes pas? Eh bien, c’est à cela que sert l’invite. Tout ce que vous choisissez dépend de vous. Mais chez Apple, nous pensons que vous devriez avoir le choix.

Hormis la confidentialité, la vidéo présente des animations étonnantes et fluides rappelant certaines anciennes publicités de l’entreprise, telles que la vidéo d’introduction de la WWDC 2013 et Wonderful Things from Apple en septembre 2019. Vous pouvez le regarder ci-dessous:

La chanson est «The Chrismastoph Waltz» de Dan Rosen.

