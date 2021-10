Apple détaille l’utilisation d’écouteurs à haute impédance avec les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces

Avec l’arrivée des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec les puces M1 Pro et M1 Max, Apple a mis à jour ses pages de guide d’assistance avec des informations supplémentaires concernant certaines de ses nouvelles fonctionnalités.

Cette fois, la société explique comment les utilisateurs peuvent profiter des écouteurs à haute impédance avec les nouveaux modèles de MacBook Pro.

Sur la page d’assistance, Apple explique que la prise casque 3,5 mm des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces à partir de 2021 est dotée d’une « détection de charge CC et d’une sortie de tension adaptative », ce qui signifie que votre Mac peut « détecter l’impédance de l’appareil connecté. et adaptera sa sortie pour les casques à basse et haute impédance, ainsi que pour les appareils audio de niveau ligne.

Lorsque vous connectez un casque avec une impédance inférieure à 150 ohms, la prise casque fournit jusqu’à 1,25 volt RMS. Pour les casques avec une impédance de 150 à 1k ohms, la prise casque délivre 3 volts RMS. Cela peut éliminer le besoin d’un amplificateur de casque externe.

Apple souligne également que le nouveau MacBook Pro dispose d’un convertisseur numérique-analogique intégré qui prend en charge des fréquences d’échantillonnage allant jusqu’à 96 kHz, ce qui signifie Hi-Res Lossless pour les amateurs d’audio abonnés à Apple Music.

La société affirme que les utilisateurs peuvent « profiter d’un son haute fidélité et pleine résolution directement à partir de la prise casque de votre MacBook Pro ».

Non seulement cela, mais Apple a également récemment publié un autre article de page d’assistance sur le mode haute puissance, qui peut améliorer les performances pour les tâches gourmandes en graphiques, et il est exclusif à M1 Max sur MacBook Pro 16 pouces.

Dans un document d’assistance, la société indique que le mode haute puissance peut améliorer les performances pour les tâches exigeantes en graphismes. Le mode haute puissance permet effectivement aux ventilateurs de fonctionner à des vitesses plus élevées. Le meilleur refroidissement inhérent au plus grand ordinateur portable permet à la puce M1 Max d’être poussée à l’extrême.

