Apple développe davantage de puces iPhone clés en interne

L’une des principales caractéristiques de l’iPhone est la puce personnalisée de la série A qui alimente le produit le plus vendu d’Apple. Le processeur de la série A est le Saint Graal pour tous les autres acteurs de l’entreprise. Mais tout comme ses concurrents essayaient de rattraper Apple et de surpasser l’iPhone, la société a étendu la conception de la série A. Les puces de la série M1 à l’intérieur de plusieurs modèles de Mac et le dernier iPad Pro représentent une menace massive pour Intel. Ils sont également la preuve que les puces Arm pourraient être un meilleur choix pour les ordinateurs traditionnels. Alors qu’Intel s’en prend au MacBook dans des publicités, de plus en plus d’entreprises travailleraient sur leur propre silicium de type M1. Pendant ce temps, Apple intensifierait ses efforts pour produire d’autres puces clés pour l’iPhone et le monde interconnecté des appareils Apple. Un nouveau rapport indique qu’Apple a intensifié ses efforts pour créer des puces sans fil personnalisées.

Les puces sans fil Apple

Une nouvelle histoire de Bloomberg dit qu’Apple embauche des ingénieurs pour un nouveau bureau en Californie du Sud. L’équipe des semi-conducteurs développera des puces sans fil qui pourraient remplacer les solutions actuelles de Broadcom et Skyworks utilisées par Apple.

Apple recherche des ingénieurs à Irvine, où Broadcom, Skyworks et d’autres ont des bureaux. Le rapport note qu’il est de coutume pour Apple d’ouvrir des bureaux à proximité de fournisseurs, y compris ceux qu’Apple cherche à remplacer à terme.

Des offres d’emploi récentes montrent qu’Apple recherche des employés ayant de l’expérience dans les modems et autres technologies sans fil. C’est le genre de puces que vous trouverez sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou AirPod. Pratiquement tous les appareils intelligents Apple prennent en charge une sorte de connexion sans fil.

Apple a acheté la division des puces 5G d’Intel pour 1 milliard de dollars afin de développer son propre modem 5G pour l’iPhone. Mais le nouvel effort couvrira davantage de technologies sans fil qui nécessitent des puces spécialisées.

Bloomberg dit que l’équipe d’Irvine travaillera sur des radios sans fil, des circuits intégrés à radiofréquence et un système sur puce (SoC) sans fil. De plus, ils développeront des puces pour Bluetooth et Wi-Fi.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il ne s’agit pas que de l’iPhone

En créant ses propres puces, Apple cherche à contrôler sa chaîne d’approvisionnement pour l’iPhone et d’autres produits dotés de diverses options de connectivité sans fil. Un rapport récent a expliqué comment la pénurie actuelle de puces a nui aux ventes de l’iPhone 13 cette année. Ce rapport indiquait que les pénuries de semi-conducteurs bon marché avaient un impact sur la production, et non sur le SoC personnalisé haut de gamme A15 de l’iPhone. Ce sont les puces de gestion de l’alimentation et de connectivité qui ont entravé la production de l’iPhone 13, selon le rapport.

De plus, Apple peut économiser de l’argent et réduire sa dépendance vis-à-vis de ses concurrents en développant ses propres puces sans fil pour l’iPhone. Cela peut également l’aider à garder certaines innovations de connectivité secrètes des regards indiscrets, en particulier dans un avenir où le composant sans fil deviendra encore plus important.

L’un des iPhones du futur n’aura ni boutons ni ports. C’est le genre d’iPhone qui se recharge sans fil. Et il utilisera des connexions sans fil pour transférer des données en toute sécurité vers d’autres gadgets et ordinateurs. C’est là que les puces sans fil personnalisées d’Apple seront utiles.

De plus, Apple travaille sur des lunettes de réalité virtuelle et augmentée avancées qui se connecteront sans fil à l’iPhone, l’iPad et le Mac. L’Apple Car du futur utilisera également probablement des protocoles sans fil pour « parler » avec tous les autres appareils que l’utilisateur gérera.

Ce ne sont pas seulement les modems 5G qui pourraient être importants dans le monde des appareils interconnectés d’Apple. Wi-Fi, Bluetooth, NFC et UWB sont toutes des technologies sans fil gérées par les appareils Apple. C’est pourquoi la grande poussée d’Apple pour créer ses propres puces sans fil personnalisées est si importante, car elle aura un impact sur tous les futurs produits Apple, et pas seulement sur les versions iPhone de nouvelle génération.

Comme toujours avec de tels rapports, on ne sait pas quand Apple commencera à utiliser ses puces sans fil personnalisées dans l’iPhone et d’autres gadgets. Il pourrait s’écouler plusieurs années avant que ces investissements annoncés ne portent leurs fruits.