Apple développe la mise à jour iOS 14.8 à l’approche de la sortie d’iOS 15

Apple a rendu public l’iOS 14.7 le mois dernier, et iOS 15 devrait sortir en septembre. Néanmoins, Apple semble également prévoir la sortie prochaine d’iOS 14.8, bien qu’il ne soit pas clair quelles nouvelles fonctionnalités pourraient être incluses…

Comme repéré pour la première fois par Brendan Shanks sur Twitter et confirmé par ., le dernier Xcode 13 inclut des références à iOS 14.8. . a également découvert des références à iOS 14.8 dans ses analyses, suggérant en outre qu’Apple travaille effectivement sur la mise à jour. Cela marquerait la toute première mise à jour .8 vers iOS.

Bien qu’il puisse sembler étrange qu’Apple envisage une version iOS 14.8 si peu de temps avant iOS 15, il existe un précédent. L’année dernière, Apple a publié iOS 13.7 le 1er septembre, deux semaines seulement avant la sortie d’iOS 14 au public le 16 septembre.

Une autre chose à considérer cette année est qu’Apple a déjà annoncé qu’il prévoyait de donner aux utilisateurs le choix entre la mise à jour vers iOS 15 dès sa sortie, ou rester sur iOS 14 mais toujours recevoir des mises à jour de sécurité importantes.

iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l’application Paramètres. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d’iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l’ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu’à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Pour le moment, on ne sait pas quand Apple pourrait publier iOS 14.8, mais sur la base des données d’analyse et des références Xcode, cela semble être quelque chose sur lequel l’entreprise travaille. Nous ne manquerons pas de mettre à jour lorsque nous en saurons plus.

