Apple développe un nouveau framework ‘SportsKit’ pour Apple TV

Ce n’est un secret à ce stade qu’Apple s’intéresse de plus en plus au segment du sport, car la société a investi et embauché des professionnels connexes pour travailler dans sa division TV. . a maintenant trouvé des preuves à l’appui de ces rumeurs, y compris un nouveau cadre « SportsKit » pour les applications iOS et tvOS.

Depuis la sortie de la première version bêta d’iOS 15.2 fin octobre pour les développeurs, . a trouvé des références à quelque chose appelé « SportsKit » dans les fichiers internes du système. Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur ce framework, car il est probablement encore en cours de développement, mais nous pouvons dire qu’il est intégré à l’application Apple TV, Siri et même aux widgets de l’écran d’accueil.

Le widget de l’écran d’accueil « SportsKit » inclut la possibilité de recevoir des mises à jour en temps réel des matchs sportifs. À l’heure actuelle, Siri peut déjà afficher les résultats sportifs, Apple souhaite donc probablement étendre cette interaction à d’autres parties d’iOS et de tvOS.

Une chose à garder à l’esprit à propos de cette API est que SportsKit est actuellement développé en tant que framework privé, ce qui signifie que la fonctionnalité ne sera pas disponible pour tous les développeurs – ce qui est logique car le contenu lié au sport nécessite généralement des offres spéciales et Apple pourrait devoir le faire. travailler directement avec les fournisseurs.

Du sport sur Apple TV+

Apple aurait construit sa propre plate-forme sportive pour faire partie du service de streaming Apple TV+ de la société. Un rapport de 2019 a révélé qu’Apple était en pourparlers avec PAC-12 pour proposer des sports en direct aux abonnés d’Apple TV+. En 2020, l’entreprise a embauché l’ancien chef de la division sportive d’Amazon Prime Video pour travailler dans l’équipe Apple TV.

Les rumeurs ne se sont pas arrêtées là, car plusieurs rapports plus tôt cette année ont mentionné qu’Apple avait discuté avec la NFL pour acquérir les droits de Sunday Ticket, ce qui serait un excellent ajout pour Apple TV+. Plus récemment, la société a embauché l’ancien président d’ESPN, qui dirigera désormais la production de films documentaires et de séries non scénarisées pour le service de streaming d’Apple.

Maintenant, avec les premières preuves d’un nouveau cadre lié au sport trouvé dans iOS, il semble qu’Apple aura enfin quelque chose de nouveau sur le sport à partager dans les mois à venir.

