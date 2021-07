Apple développe un nouveau service « Apple Pay Later » pour permettre aux clients d’acheter tous les achats Apple Pay en versements mensuels

in

Apple prépare un nouveau service qui permettra aux utilisateurs d’Apple Pay d’acheter des produits et de les payer en versements mensuels, rivalisant avec les options de plan de paiement mensuel existantes comme Affirm et PayPal. Bloomberg dit que cette fonctionnalité est en cours de développement et nommée en interne « Apple Pay Later ».

Cependant, le service d’Apple serait directement intégré à Apple Pay. Apple serait en partenariat avec Goldman Sachs sur le nouveau programme. Goldman Sachs sert déjà de banque de soutien derrière la carte Apple.

Les offres « Achetez maintenant, payez plus tard » connaissent une certaine résurgence au cours des dernières années.

La nouvelle fonctionnalité ressemble au programme disponible pour les utilisateurs de la carte Apple. Avec les versements mensuels de la carte Apple, les propriétaires de la carte Apple peuvent déjà acheter des iPhones et d’autres appareils Apple avec un financement à 0 % sur 24 mois.

Le nouveau programme Apple Pay Later ne nécessitera pas la possession d’une carte Apple. Essentiellement, Apple permettra bientôt aux utilisateurs d’acheter facilement n’importe quoi avec Apple Pay et de l’obtenir avec un plan de financement mensuel. Goldman Sachs sera le prêteur sous-jacent des prêts pour les plans de versement. Le cours de l’action Affirm a chuté de plus de 10 % lors de la publication du rapport.

Le rapport indique que les clients devront postuler et être approuvés, via un processus de candidature dans l’application Wallet. Bloomberg indique que des plans sans intérêt et avec accumulation d’intérêts seront disponibles :

Le service est actuellement prévu pour fonctionner comme suit : lorsqu’un utilisateur effectue un achat via Apple Pay sur son appareil Apple, il aura la possibilité de le payer soit en quatre paiements sans intérêt effectués toutes les deux semaines, soit sur plusieurs mois avec intérêt, dit l’une des personnes. Le plan à quatre paiements est appelé « Apple Pay in 4 » en interne, tandis que les plans de paiement à plus long terme sont surnommés « Apple Pay Monthly versements ».

Le déploiement attirera sans aucun doute l’attention des organismes de réglementation, de nombreux gouvernements envisageant une réforme des Big Tech. Même avant cela, la Commission européenne enquête déjà sur les allégations selon lesquelles Apple avantagerait injustement Apple Pay par rapport aux systèmes de paiement sans contact concurrents sur iPhone.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :