Apple développe une nouvelle télécommande pour la prochaine génération d’Apple TV

Nous entendons des rumeurs sur la prochaine génération d’Apple TV depuis un certain temps maintenant, mais nous ne savons pas quand la société prévoit de l’annoncer officiellement. Maintenant, . a appris qu’Apple développe une nouvelle télécommande pour Apple TV, ce qui corrobore certaines rumeurs précédentes sur la mise à jour de Siri Remote par Apple.

Les détails sur cette nouvelle télécommande Apple TV Remote sont encore inconnus, mais les sources de . nous ont dit que ce modèle est en cours de développement sous le nom de code «B519», qui est assez différent du nom de code de la télécommande Siri actuelle – identifié en interne comme «B439».

Lorsque Apple a présenté l’Apple TV 4K en 2017, la télécommande Siri a subi un petit changement avec un anneau blanc autour du bouton Menu, ce qui l’a identifiée comme un nouveau modèle. Cependant, comme la nouvelle télécommande a un numéro de modèle interne bien au-dessus de la version actuelle, nous pensons que les changements seront plus importants.

Siri Remote a toujours été un accessoire controversé parmi les utilisateurs d’Apple TV. Alors que certaines personnes l’adorent, il y a un nombre important d’utilisateurs qui le détestent pour ne pas avoir de boutons de navigation physiques ou pour avoir une surface en verre, ce qui le rend extrêmement fragile. Avec l’arrivée d’un nouveau modèle Apple TV, cela pourrait être l’occasion idéale pour Apple de créer une télécommande améliorée.

La semaine dernière, MacRumors a découvert qu’Apple avait supprimé les mentions du nom «Siri Remote» de la version bêta de tvOS 14.5, désormais appelée «Apple TV Remote». Ce nom était déjà utilisé dans certaines régions, mais est maintenant une norme pour tous les utilisateurs – ce qui suggère également un changement prochain de l’accessoire.

En août 2020, Bloomberg a signalé qu’Apple travaillait sur une nouvelle Apple TV avec une puce plus rapide et une «télécommande mise à jour» qui fonctionnera avec l’application Find My. Bloomberg a réitéré cette rumeur avec de nouvelles sources en décembre dernier, affirmant que la nouvelle Apple TV avec la télécommande mise à jour arrivera en 2021.

Auparavant, . avait trouvé des références à un nouveau modèle Apple TV dans le code de tvOS 13. Les codes auxquels nous avons eu accès révèlent également que l’Apple TV de prochaine génération comportera un processeur plus puissant basé sur l’architecture arm64e, qui pourrait être le Puce A12 ou plus récente.

