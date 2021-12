Apple deviendra la première entreprise à 3 000 milliards de dollars

Apple est sur le point de devenir la première entreprise de 3 000 milliards de dollars, ce qui en fait la première organisation cotée en bourse à valoir autant, ont rapporté plusieurs sources.

Le cours de l’action du géant de la technologie a clôturé la semaine dernière à des niveaux record, bondissant de 8% en décembre, portant sa capitalisation boursière à 2,94 billions de dollars, a rapporté Fox Business.

Les actions Apple ont augmenté d’environ 1% dans les échanges avant commercialisation lundi avec un prix de 181,75 $, selon CNN. Les cours des actions doivent atteindre 182,85 $ pour franchir le seuil des 3 000 milliards de dollars.

Apple a franchi le seuil de 1 000 milliards de dollars en août 2018 et les 2 000 milliards de dollars en août 2020, a rapporté CNN. Les actions d’Apple ont grimpé de 35% au cours de la dernière année, la société ayant bénéficié d’une forte demande pour le nouvel iPhone 13 et de services d’abonnement comme Apple Music et Apple TV+.

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que le prochain jalon d’Apple est un « événement décisif », ajoutant que « la société continue de donner tort aux sceptiques avec la renaissance de l’histoire de la croissance qui se déroule à Cupertino », selon Fox Business.

Les ventes d’iPhone ont largement dépassé les prévisions initiales, avec environ 40 millions de téléphones vendus pendant la saison des vacances malgré les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une pénurie mondiale croissante de puces, a déclaré Ives à Fox Business. La demande semble forte d’ici 2022 sur les marchés américain et chinois, et Ives pense que le cours de l’action de la société pourrait atteindre entre 200 et 225 dollars.

« Il s’agit essentiellement de l’affacturage de l’iPhone, du rafraîchissement du Mac avec la puce M1, de tous les autres produits dérivés des entreprises de services qui se trouvent sur le backend, puis vous pouvez ajouter potentiellement une voiture et potentiellement les lunettes à venir, » Ray Wang, fondateur et président de Constellation Research, a déclaré à Fox Business.

Microsoft est la seule autre entreprise évaluée à plus de 2 000 milliards de dollars, avec une valeur actuelle d’environ 2,6 dollars, selon CNN.

