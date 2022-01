Apple devient la première entreprise à valoir 3 000 milliards de dollars ; Voici comment cela se compare aux autres géants

Le géant de la technologie Apple a commencé la nouvelle année sur une note très positive, devenant la première entreprise de l’histoire de l’humanité à atteindre 3 000 milliards de dollars en valeur sur la base du cours de son action.

Le marché boursier a ouvert pour la première fois en 2022 aujourd’hui, le 3 janvier, et le cours de l’action Apple a dépassé 182 $. Il y a environ 16,4 milliards d’actions Apple en circulation, ce qui donne à Apple une capitalisation boursière totale de plus de 3 000 000 000 000 $.

Apple a beaucoup d’argent

Apple a atteint une valorisation de 1 000 milliards de dollars en 2018 avant de passer à 2 000 milliards de dollars en 2020. À 3 000 milliards de dollars, Apple lui-même vaut plus que le PIB de pays entiers tels que la France, l’Inde et le Royaume-Uni.

Apple était au bord de la faillite à la fin des années 90. La fortune de l’entreprise a changé après que Microsoft a investi 150 millions de dollars dans Apple et le regretté PDG Steve Jobs a apporté divers changements pour redresser la situation. Apple a lancé l’iPhone en 2007, et l’entreprise n’a fait que grandir depuis.

Parmi les autres entreprises du secteur technologique dont la valorisation dépasse 1 000 milliards de dollars, citons Microsoft, Tesla, Amazon et Alphabet.

Le marché boursier est en constante évolution et ce n’est qu’une mesure de la réussite financière d’une entreprise. Peu de temps après avoir dépassé les 3 000 milliards de dollars aujourd’hui, le cours de l’action Apple a chuté, poussant la capitalisation boursière de l’entreprise à 2,99 000 milliards de dollars.

À titre de comparaison, certaines des sociétés de jeux américaines les plus valorisées par le cours des actions incluent Activision Blizzard (52,27 milliards de dollars), EA (38,1 milliards de dollars) et GameStop (11,76 milliards de dollars). Microsoft, qui compte de nombreuses entreprises, a une valorisation totale de 2 500 milliards de dollars, tandis qu’Alphabet vaut 1 927 milliards de dollars. Tesla a une valorisation de 1,19 billion de dollars. Tous ces chiffres sont exacts au 3 janvier.

En termes de combien d’argent Apple a réellement en banque, les derniers résultats publiés par la société ont montré qu’Apple disposait de 34,9 milliards de dollars en espèces et quasi-espèces.

En dehors des ordinateurs portables et ordinateurs iPhone et Mac, Apple exploite le service d’abonnement Apple Arcade pour les jeux et Apple Music pour la musique. Au-delà de cela, Apple a une division cinéma et télévision appelée Apple Studios qui compte des titres comme Ted Lasso et The Morning Show parmi ses programmes les plus célèbres. L’un de ses projets à venir les plus ambitieux et les plus coûteux est le film Killers of the Flower Moon du réalisateur Martin Scorsese et mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Robert De Niro.