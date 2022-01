Apple devient la première entreprise américaine à atteindre 3 000 milliards de dollars de valeur marchande, puis glisse

Le premier jour de négociation en 2022, les actions de la société de la Silicon Valley ont atteint un record intrajournalier de 182,88 $, plaçant la valeur marchande d’Apple juste au-dessus de 3 000 milliards de dollars.

Apple Inc est devenu lundi la première entreprise à atteindre une valeur boursière de 3 000 milliards de dollars, avant de terminer la journée un cheveu en dessous de ce jalon, alors que les investisseurs parient que le fabricant d’iPhone continuera à lancer les produits les plus vendus alors qu’il explore de nouveaux marchés tels que les voitures automatisées et réalité virtuelle.

Le premier jour de négociation en 2022, les actions de la société de la Silicon Valley ont atteint un record intrajournalier de 182,88 $, plaçant la valeur marchande d’Apple juste au-dessus de 3 000 milliards de dollars. L’action a terminé la séance en hausse de 2,5% à 182,01 $, avec une capitalisation boursière d’Apple à 2,99 billions de dollars.

L’entreprise la plus valorisée au monde a franchi le cap alors que les investisseurs parient que les consommateurs continueront de débourser le plus gros prix pour les iPhones, les MacBook et les services tels que Apple TV et Apple Music.

« C’est un accomplissement fantastique qui mérite certainement d’être célébré », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management à Tulsa, Oklahoma. « Cela vous montre simplement le chemin parcouru par Apple et à quel point il est perçu comme dominant par la majorité des yeux des investisseurs. »

Apple a partagé le club de valeur marchande de 2 000 milliards de dollars avec Microsoft Corp, qui vaut maintenant environ 2 500 milliards de dollars. Alphabet Inc, Amazon.com Inc et Tesla Inc ont des valeurs marchandes supérieures à 1 000 milliards de dollars. Saudi Arabian Oil Co est évaluée à environ 1,9 billion de dollars, selon Refinitiv.

« Le marché récompense les entreprises qui ont des fondamentaux et des bilans solides, et les entreprises qui atteignent ce genre de capitalisations boursières énormes ont prouvé qu’elles sont des entreprises solides et non de la spéculation », a déclaré Scott Wren, stratège principal des marchés mondiaux au Wells Fargo Investment Institute. .

Les actions d’Apple ont grimpé d’environ 5 800 % depuis que le co-fondateur et ancien PDG Steve Jobs a dévoilé le premier iPhone en janvier 2007, dépassant de loin le gain d’environ 230 % du S&P 500 au cours de la même période.

Sous Tim Cook, qui en 2011 est devenu directeur général après la mort de Jobs, Apple a fortement augmenté ses revenus provenant de services tels que le streaming vidéo et la musique. Cela a aidé Apple à réduire sa dépendance à l’égard de l’iPhone à environ 52% du chiffre d’affaires total au cours de l’exercice 2021, contre plus de 60% en 2018, ravissant les investisseurs qui craignaient que l’entreprise ne se repose trop sur son produit le plus vendu.

Pourtant, certains investisseurs craignent qu’Apple n’atteigne les limites de sa capacité d’élargir sa base d’utilisateurs et de l’argent qu’il peut retirer de chaque utilisateur, sans aucune garantie que les futures catégories de produits se révéleront aussi lucratives que l’iPhone.

L’adoption rapide de technologies telles que la 5G, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle a également accru l’attrait d’Apple et d’autres sociétés Big Tech.

En Chine, le plus grand marché de smartphones au monde, Apple a continué de dominer pour le deuxième mois consécutif, battant des concurrents tels que Vivo et Xiaomi, ont montré des données récentes de CounterPoint Research.

Avec Tesla maintenant le constructeur automobile le plus précieux au monde alors que Wall Street parie fortement sur les voitures électriques, de nombreux investisseurs s’attendent à ce qu’Apple lance son propre véhicule dans les prochaines années.

« La cerise sur le gâteau, qui peut s’avérer être le gâteau, est le potentiel d’une voiture électrique », a déclaré Rhys Williams, stratège en chef chez Spouting Rock Asset Management.

Tout comme la capitalisation boursière d’Apple atteint le cap des 3 000 milliards de dollars, le cours de son action en pourcentage de la valeur de l’indice Nasdaq 100 se heurte à un niveau technique clé. Ces derniers temps, le cours de l’action a dépassé un tel niveau, puis a baissé par la suite.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.