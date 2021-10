Apple dévoile de nouvelles couleurs HomePod mini et un forfait Apple Music à 4,99 $/mois

Le deuxième événement d’automne d’Apple a débuté et la société a quelques annonces majeures en réserve. Apple a commencé le spectacle en se concentrant sur la musique. À partir de cet automne, la société lance le nouveau forfait vocal pour Apple Music qui ne coûte que 4,99 $ par mois. Apple anime également le HomePod mini en ajoutant trois nouvelles couleurs à la gamme en novembre.

Comme Apple l’a révélé lors de son discours d’ouverture lundi, Siri est désormais plus capable de lire toutes les listes de lecture que vous pouvez imaginer et demander. À ce titre, Apple a décidé de construire un plan d’abonnement complet autour de son assistant virtuel. Le forfait vocal coûte 4,99 $ par mois, ce qui en fait le moins cher des trois forfaits d’Apple – le forfait individuel coûte 9,99 $ par mois et le forfait familial est de 14,99 $ par mois.

Le plan vocal est peut-être mieux adapté aux propriétaires de HomePod et HomePod mini qui ne souhaitent pas accéder à l’ensemble des fonctionnalités Apple Music sur leurs téléphones ou tablettes. Selon Apple, le plan vocal permet aux abonnés d’accéder aux 90 millions de chansons sur Apple Music. En outre, ils peuvent diffuser des dizaines de milliers de listes de lecture, des mix personnalisés, des stations de genre et Apple Music Radio. Le seul inconvénient est que vous devez jouer de la musique via Siri. Les propriétaires d’appareils Apple pourront s’abonner au forfait en disant « Hey Siri, démarre mon essai Apple Music Voice » ou via l’application Apple Music.

Apple annonce que le nouveau forfait voix sera disponible dans les 17 pays et régions suivants avant la fin de l’année : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine, France, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande Zélande, Espagne, Taïwan, Royaume-Uni et États-Unis.

