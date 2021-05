Apple dévoile deux nouveaux bracelets et cadran Apple Watch Pride

Apple a annoncé de nouvelles initiatives Apple Watch pour le mois de la fierté. La société lance deux nouveaux bracelets Apple Watch Pride Edition, ainsi qu’un nouveau cadran de montre Pride pour les utilisateurs d’Apple Watch. Le nouveau cadran de la montre sera bientôt disponible via une mise à jour du logiciel watchOS.

Tout d’abord, il y a une nouvelle boucle solo tressée Pride Edition. Voici comment Apple décrit cette conception:

La boucle solo tressée de l’édition Pride associe astucieusement les couleurs de l’arc-en-ciel d’origine à celles tirées de divers drapeaux de la fierté pour représenter l’étendue de la diversité des expériences LGBTQ + et l’histoire d’un mouvement qui a traversé des générations. Le noir et le brun symbolisent les communautés noires et latines, en plus de ceux qui sont décédés ou vivent avec le VIH / sida, tandis que le bleu clair, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres et non binaires. Le bracelet unique est composé de fils recyclés extensibles entrelacés de fils de silicium, conçus pour un confort ultra-confortable sans boucles ni fermoirs. Pour assurer le meilleur ajustement, les clients peuvent choisir parmi 12 longueurs disponibles de la boucle solo tressée.

Il existe également une nouvelle Nike Sport Loop Pride Edition:

Une nouvelle Nike Sport Loop Pride Edition présente six couleurs de l’arc-en-ciel original et utilise un fil réfléchissant pour aider ceux qui participent à des entraînements en plein air la nuit comme la course, le cyclisme et la marche. Le design confortable est durable, réglable à l’infini pour un ajustement parfait et se marie bien avec un cadran de montre Nike correspondant.

Voici comment Apple décrit le nouveau visage de l’Apple Watch:

Le cadran spécial de la montre Pride de cette année reflète magnifiquement les nouvelles couleurs du groupe pour représenter la force combinée et le soutien mutuel du mouvement LGBTQ +. Avec la rotation de la Digital Crown, les fils sur le cadran de la montre défilent et s’animent à l’infini avec une élévation du poignet. Pour la première fois, Apple inclut également une nouvelle fonctionnalité App Clip dans l’emballage du bracelet afin d’offrir aux clients un moyen simple et pratique d’accéder immédiatement au nouveau cadran correspondant.

La boucle solo tressée Pride Edition est de 99 $ (US) et la boucle Sport Nike Pride Edition est de 49 $ (US). Les deux sont disponibles à la commande aujourd’hui sur le site Web d’Apple. Ils arriveront dans les magasins le 25 mai.

