Apple dévoile la liste d’émissions de télévision et de films Apple TV Plus automnale • .

Apple TV Plus n’a même pas deux ans à ce stade. Un fait qui semble particulièrement étonnant, si l’on considère que depuis son lancement jusqu’à maintenant, le service de streaming du fabricant d’iPhone a déjà acquis une certaine crédibilité et reconnaissance dans l’industrie. Plus précisément, il a remporté plus de 517 nominations aux prix et 143 victoires pour ses films, documentaires et séries télévisées originaux. Tout cela, encore une fois, en moins de deux ans. De plus, la cadence de publication du service est sur le point de s’accélérer de manière majeure. Apple se préparerait à commencer à proposer au moins une nouvelle émission ou un nouveau film par semaine. Chaque semaine, à partir de 2022. C’est vrai, c’est le genre de rythme auquel nous sommes maintenant plus que habitués des autres streamers, mais rappelez-vous : le contenu d’Apple est encore tout nouveau. Tout est original et exclusif à Apple TV Plus (pour lequel vous pouvez vous inscrire ici). C’est un facteur de différenciation majeur par rapport aux services concurrents.

Séries et films Apple TV Plus cet automne

Alors que le streamer s’apprête à clôturer sa deuxième année complète de fonctionnement en quelques mois seulement, dans la foulée de quelques nouveautés à la mode cette année comme Ted Lasso Saison 2 et le long métrage CODA, la bibliothèque Apple TV Plus, sans surprise, a été mis sur le devant de la scène lors de l’événement de lancement de l’iPhone 13 de mardi. Tout en haut, le PDG d’Apple, Tim Cook, a lancé la vitrine des produits “California Streaming” en taquinant la liste de projets d’automne du streamer – qui comprend des titres très attendus comme The Problem with Jon Stewart, marquant le retour tant attendu de Stewart à la télévision; plus une nouvelle saison de The Morning Show, qui débutera ce vendredi; et Finch, à venir en novembre et avec Tom Hanks (dans ce qui sera son deuxième long métrage majeur disponible sur Apple TV Plus).

“Apple TV Plus abrite les conteurs les plus créatifs du monde”, a déclaré Cook mardi. Et il continue de se développer avec une programmation primée. Rien que cette année, a poursuivi Cook, le streamer d’Apple compte 35 nominations aux Primetime Emmy, dont 20 pour Ted Lasso. « Et nous ne faisons que commencer.

Cela dit, examinons de plus près ce qui arrivera cet automne sur Apple TV Plus. Apple a publié mardi la bande-annonce de l’automne suivant, ainsi que des textes de présentation et des dates de sortie pour ce qui va bientôt arriver.

Un regard spécial sur les nouveaux #AppleOriginals bientôt disponibles sur Apple TV+ https://t.co/TMMrldrDt0 pic.twitter.com/IcrvCjvL7i – Apple TV (@AppleTV) 14 septembre 2021

Spectacles, descriptions et dates

L’émission du matin — Jennifer Aniston et Reese Witherspoon reviennent toutes les deux pour diriger la deuxième saison de cette série primée aux Emmy Awards. Il sortira ce vendredi 17 septembre.

Fondation — Cette série télévisée marque la première adaptation à l’écran de la série de romans de science-fiction classique d’Isaac Asimov. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 24 septembre.

Le problème avec Jon Stewart — L’ancien animateur de The Daily Show revient à la télévision avec une toute nouvelle série d’actualités. Il aura également un podcast compagnon et l’émission télévisée sera diffusée le 30 septembre.

Le métro de velours — Le nouveau documentaire du réalisateur Todd Haynes sur le groupe culte après ses débuts le 15 octobre.

Invasion — Cette série ambitieuse, du producteur nominé aux Oscars Simon Kinberg et David Weil, suivra une invasion extraterrestre sous différents angles à l’échelle mondiale. Il sort le 22 octobre.

Plus à venir

fanfaronnade — Il s’agit d’une nouvelle série dramatique basée sur les expériences de la superstar de la NBA Kevin Durant. La série fera ses débuts mondiaux le 29 octobre.

Bouvreuil – Après la sortie du film Greyhound sur le thème de la Seconde Guerre mondiale sur Apple TV Plus, ce film de science-fiction marque le deuxième long métrage de Tom Hanks disponible sur le streamer. Il s’agit du lien entre un homme, un robot et son chien, suite à un événement mondial cataclysmique. Et il sort le 5 novembre.

Dickinson — La troisième et dernière saison de cette série qui réinvente la vie de la poétesse emblématique Emily Dickinson met à nouveau en vedette Hailee Steinfeld. Il fait ses débuts le 5 novembre.

Le rétrécissement d’à côté – Cette série de comédie noire est mise en vedette et est produite par Will Ferrell et Paul Rudd. Il sera lancé le 12 novembre.

Chant du cygne – Ce film original d’Apple mettant en vedette et produit par Mahershala Ali racontera l’histoire futuriste d’un mari et d’un père qui a une chance risquée de survivre à une maladie. Il fera ses débuts dans les salles et dans le monde sur Apple TV+ le 17 décembre.