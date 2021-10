Apple dévoile le HomePod mini dans de nouvelles couleurs : jaune, bleu et orange

Apple vient d’annoncer des mini HomePod mis à jour dans trois nouvelles options de couleur : jaune, bleu et orange. Ils sont au même prix de 99 $ et seront disponibles le mois prochain. Apple continuera également à proposer les options de couleur blanc et gris sidéral existantes.

Les nouveaux HomePod minis sont fonctionnellement les mêmes que ceux de l’année dernière, mais ils ont de nouvelles LED de couleur sur le dessus. Apple a actuellement différentes couleurs sur les HomePod blanc et gris sidéral. Le HomePod mini jaune, par exemple, a une coloration verte dans son dégradé Siri.

Apple a également introduit une nouvelle section « TV et maison » dans la barre de menus Apple.com. Vous pouvez en savoir plus sur les nouveaux minis HomePod, HomeKit et plus encore. Apple a récemment publié la mise à jour 15.0 pour HomePod qui a permis plusieurs nouvelles fonctionnalités. Bien sûr, ces nouveaux mini HomePod seront sûrement livrés avec cette mise à jour ou une version légèrement plus récente. Avec HomePod 15.0, vous pouvez créer une paire stéréo avec deux mini HomePod pour une Apple TV.

Tenez-vous au courant de toutes les annonces d’Apple concernant l’événement « Unleashed » dans notre centre d’actualités complet ici.

