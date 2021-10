Apple dévoile le MacBook Pro 2021 redessiné : prix, date de sortie, plus

Après presque un an de rumeurs, Apple a enfin dévoilé la nouvelle gamme MacBook Pro 2021 que nous attendions tous lundi lors de sa conférence de presse virtuelle « Unleashed ». Comme prévu, les nouveaux ordinateurs portables présentent une refonte massive qui plaira généralement aux fans. Plusieurs des ports qu’Apple a retirés en 2016 sont de retour, y compris un nouveau port de charge MagSafe. L’écran a également bénéficié d’une mise à niveau significative, car les nouveaux MacBook Pro sont équipés d’écrans mini-LED comme l’iPad Pro 12,9 pouces. Et Apple vient de présenter le modèle 14 pouces qui remplacera le 13,3 pouces. Croyez-le ou non, il y a une encoche en haut de l’écran comme celle des iPhones d’Apple. C’est un détail de conception qui est apparu pour la première fois dans des rumeurs il y a quelques jours à peine, et les gens ont eu du mal à y croire. Enfin, le système sur puce (SoC) de la série M qui alimente les ordinateurs d’Apple a atteint la deuxième génération. C’est vrai, les nouveaux puissants SoC M1 Pro et M1 Max d’Apple sont enfin officiels.

Refonte du MacBook Pro 2021

Les nouveaux modèles MacBook Pro 2021 14 pouces et 16 pouces sont pratiquement identiques à part les tailles. Nous envisageons de grands écrans avec des écrans mini-LED presque bord à bord. Les lunettes minces sont la raison pour laquelle l’encoche se trouve en haut, abritant une caméra FaceTime 1080p. C’est le seul écran trouvé sur la génération de MacBook Pro 2021. C’est-à-dire que vous ne trouverez pas d’écran Touch Bar secondaire en haut du clavier. Une rangée régulière de touches de fonction remplace la Touch Bar. Un capteur d’empreintes digitales Touch ID est toujours présent dans le coin supérieur droit.

Comparaison des tailles : MacBook Pro 16 pouces (à gauche) et MacBook Pro 14 pouces (à droite). Source de l’image : Apple Inc.

Le clavier arbore également un nouveau design sur le MacBook Pro 2021. Toute la zone du clavier est noire, plutôt que seulement les touches.

Le châssis du MacBook Pro 2021 est plus plat qu’avant, mais il est également légèrement plus épais et plus lourd. Nous avons le nouveau connecteur MagSafe, deux ports Thunderbolt USB-C et la prise casque sur le côté gauche. Sur la droite, il y a un connecteur HDMI, un emplacement pour carte SD et un autre port USB-C. La charge MagSafe est peut-être de retour, mais tous les ports Thunderbolt prennent toujours en charge la charge de la batterie en plus du transfert de données.

L’encoche du MacBook Pro 2021. Source de l’image : Apple Inc.

Spécifications impressionnantes

Le nouveau SoC M1 Pro est la mise à niveau matérielle importante d’Apple pour la gamme MacBook Pro 2021. Si le MacBook Pro M1 a fait peur à Intel, le M1 Pro devrait aggraver le cauchemar du fabricant de puces. Apple a considérablement amélioré le CPU et le GPU cette année.

Le nouveau SoC M1 Pro d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Nous envisageons un processeur à 10 cœurs doté de 8 cœurs de performance et de 2 cœurs d’efficacité. Côté GPU, nous avons un GPU à 16 ou 32 cœurs. Le SoC M1 a livré un processeur à 8 cœurs avec 4 cœurs de performance et un GPU à 8 cœurs. Les deux modèles de MacBook Pro comprendront deux ventilateurs à l’intérieur pour gérer la chaleur supplémentaire.

En ce qui concerne la RAM, les modèles M1 MacBook Pro ont atteint un maximum de 16 Go. Mais les modèles 2021 prendront en charge jusqu’à 32 Go (M1 Pro) ou 64 Go (M1 Max). Les tailles de stockage SSD commencent à 512 Go pour les deux modèles.

L’écran mini-LED est une autre mise à niveau massive pour le MacBook Pro redessiné. Nous examinons la même technologie qu’Apple a utilisée pour l’écran iPad Pro de 12,9 pouces. Des milliers de mini-LED illuminent le panneau, offrant un meilleur rapport de contraste, une luminosité plus élevée et de meilleurs noirs que les modèles précédents. Les nouveaux ordinateurs portables offrent également la même technologie de taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz que l’iPhone 13 et l’iPad Pro.

Le nouveau SoC M1 Max d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Les résolutions d’écran sont respectivement de 3024 x 1964 et 3456 x 2234 pour les modèles 14 pouces et 16 pouces. Cela explique les « oreilles » qui flanquent l’encoche en haut de l’écran. Sinon, l’écran a un format d’image standard de 16:10.

Enfin, l’autonomie de la batterie atteint jusqu’à 17 heures de lecture vidéo (14 pouces) ou 21 heures (16 pouces). Les ordinateurs portables prennent également en charge la charge rapide, via le connecteur MagSafe 3. Cela signifie que vous obtenez jusqu’à 50 % de la capacité de la batterie avec seulement 30 minutes de charge.

Prix ​​et date de sortie du MacBook Pro

Mis à part les tailles d’écran et de batterie, les modèles MacBook Pro 2021 sont identiques. Les ordinateurs portables 14 pouces et 16 pouces offrent la même configuration de base : SoC M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous pouvez configurer la mémoire, le stockage et le GPU sur le site d’Apple.

Le prix commence à 1 999 $ pour le modèle 14 pouces. Le MacBook Pro 2021 16 pouces commencera à 2 499 $.

[Apple will continue to sell the 13-inch M1 MacBook Pro for another year.]

Les précommandes ouvrent lundi, les nouveaux ordinateurs portables étant expédiés et commercialisés la semaine prochaine.

Développement…