Apple dévoile le Magic Keyboard pour iPad en blanc

Parallèlement à l’annonce de l’iPad Pro 2021, Apple a lancé un Magic Keyboard mis à jour lors de son événement Spring Loaded.

Depuis son lancement avec l’iPad Pro 2020, le Magic Keyboard a été un succès. Avec un design flottant magnétique, des touches rétroéclairées, un trackpad intégré, et plus encore, il offre beaucoup de fonctionnalités avec un design pointu.

Maintenant, Apple propose le Magic Keyboard pour iPad dans une nouvelle finition blanche. Il coûte respectivement 299 $ / 349 $ pour l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces.

Le modèle blanc mis à jour semble être le même que la version grise précédente, mais nous devrons attendre pour en être sûr. Apple est un peu confus sur la compatibilité, mais il semble qu’il devrait fonctionner avec les iPad Pro 11 pouces de 1re, 2e et 3e génération, les iPad Pro 12,9 pouces de 3e, 4e et 5e génération et l’iPad de 4e génération. Air.

